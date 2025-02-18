曹興誠稱露骨照是合成揚言提告　凌濤：危及國安已向調查局檢舉

▲曹興誠稱不雅照是AI合成，凌濤已向法務部檢舉要求調查真偽。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

媒體人謝寒冰昨日曝光多張照片，指聯電創辦人曹興誠2015年曾在有婚姻狀態下，出軌一名年紀小40歲的中國女子。對於曹興誠發聲明，稱AI發達時代什麼圖片都可造假，討論真偽已沒有意義。國民黨智庫副執行長凌濤則認為，曹興誠「親中舔共」舔得太真實，呼籲政府介入調查，防範「Deepleak」國安危機，今（18日）更正式具名檢舉曹興誠，已發函法務部調查局。

凌濤表示，由於曹興誠的照片過於逼真，自己立即向法務部調查局檢舉，並呼籲政府介入查明、認證該照片是否為 AI 合成，以防範中共透過女子接近曹興誠，進而引發國安危機。

凌濤說，前綠委羅致政與趙天麟過去皆曾在立法院國防外交委員會任職，卻分別涉及影音與中國籍女子，引發外界對特務滲透的疑慮。而曹興誠與綠營高層關係匪淺，若遭滲透，恐對國安構成嚴重威脅。

凌濤諷刺，曹興誠昨晚急忙發聲明強調，「針對有人散播那些聲稱與我有關的親密不雅照片，這些都是合成的。我確定會對散播者提告求償。」但值得注意的是，他先前曾表示，這些照片曝光是要讓該女子「以後在中國無處容身」，此番話形同間接承認該女子的存在，幾乎已是確定事實。

凌濤認為，曹興誠確實比其他人更需要出面說清楚，也更值得國安單位深入調查。畢竟曹興誠曾一度放棄中華民國國籍，甚至曾站在中共立場，指責國民黨可能觸及《反分裂國家法》。這些言行與中共立場緊密契合，已引發違反《反滲透法》第五條等條例的疑慮。他是否可能是臥底？這必須由法務部調查局一併深入調查。

凌濤提及，國民黨過去曾指控陳吉仲的研究涉抄襲，但他未請學術機關鑑定，最終曠日費時，並在二審敗訴確定。如今，曹興誠質疑照片造假，卻不請調查局鑑定，反而揚言提告，明顯是在拖延時間，「我不會讓他得逞！因此，我呼籲調查局收到案件後，應明確對外公布鑑定結果的時間，且此事涉及國家安全，調查結果不得再次被隱匿。」