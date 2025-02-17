衝上全球Top10！《哪吒2》票房超越《獅子王》…緊追《侏儸紀》

記者廖翊慈／綜合報導

中國春節賀歲動畫片《哪吒之魔童鬧海（又稱《哪吒2》）》自上映以來，票房持續攀升，並登上中國影史第一名。中國電影票房統計平台貓眼數據指出，《哪吒2》的票房已突破120億元（人民幣，下同），同時也超越《獅子王（2019年版）》登上全球最賣座的電影第十名。

▲《哪吒2》進入全球影史票房榜前10名。（圖／翻攝貓眼電影）

據《九派新聞》報導，《哪吒2》成為中國影史首部破百億的電影，並且躋身全球影史票房榜前10名，也是Top10中，唯一一部中國電影。

根據不完全統計，《哪吒2》的票房目前已超越《冰雪奇緣》、《黑豹》、《哈利波特與死神的聖物（下）》、《STAR WARS：最後的絕地武士》、《美國隊長3》、《變形金剛3》、《小小兵》、《玩命關頭8》、《復仇者聯盟2：奧創紀元》、《獅子王》、《捍衛戰士2：獨行俠》、《芭比》、《冰雪奇緣2》、《玩命關頭7》、《復仇者聯盟》等片。

▲《哪吒之魔童鬧海》打破中國電影票房紀錄。（圖／翻攝自微博，上同）

貓眼先前預計，《哪吒2》的總票房將達到160億元，屆時《哪吒2》將成為全球動畫電影第1名，並在全球電影票房榜中排名第5，僅次於《鐵達尼號》的164.23億元。

若達到貓眼的預測，同時也將超越《侏儸紀世界》、《腦筋急轉彎2》、《蜘蛛人：無家日》、《復仇者聯盟3：無限之戰》、《STAR WARS：原力覺醒》。