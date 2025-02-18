防台灣有事！日本政府擬定「12萬人避難計畫」　僅剩1事喬不攏

▲為因應「台灣有事」的情況，日本政府正在擬定撤離沖繩縣、先島群島居民的計畫。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

為了因應「台灣有事」的情況，日本政府正在擬定撤離沖繩縣、先島群島居民的計畫，要求九州、山口地區收容約12萬名避難者，安排住進當地飯店，政府預計補助每人每晚住宿加三餐共7000日圓，且要求住宿全館清空，讓避難者入住，目前飯店業者尚未完全同意這項條件。

根據《朝日新聞》報導，根據日本政府規劃，沖繩縣、先島群島5個市町村的居民及觀光客約12萬人將撤離至九州與山口地區，各縣會負責接收特定地區的避難者；其中岡縣被分配到來自石垣市與宮古島市的居民，約占整體撤離人數的4成，總數約4.7萬。

依照福岡縣的規劃，來自石垣市的約2.7萬人將搭乘飛機抵達福岡機場，隨後被安排入住福岡市內的飯店。至於來自宮古島市的約2萬人，則會經由鹿兒島機場再分配至北九州市、久留米市等6個城市安置。

為確保避難者的基本生活需求，福岡縣規劃由住宿地點提供每日三餐，並準備衣物等必需品。此外，當局也將與接收城市合作，提供避難者就學、就業支援，以及必要的醫療和社會福利服務。

然而，這項計畫在住宿安排上遇到挑戰。

依據《災害救助法》制定的補助標準為「每人每晚住宿與三餐700日圓」，但經過調查發現，福岡縣當地飯店「僅提供住宿」的平均費用就已達1萬2千日圓，旅宿業者擔憂，在現有補助條件下很難全面配合。此外，政府要求旅館「全館清空」以供避難者入住，但目前旅宿業界尚未完全接受此條件。

面對業者的疑慮，福岡縣計畫向中央政府提出建議，要求調高住宿補助標準，並提供業者取消費用補償等財政支援，確保避難計畫能夠順利推行。