戶籍可登記「台灣」引北京抗議！　日法務大臣：內政決定無須回應

▲台灣內政部公布有關婚姻的統計顯示，每年約800至1000名台灣人與日本人結婚。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

日本法務省5月起承認可在戶籍的國籍欄標示地區名，台灣人可以直接登記「台灣」二字，讓許多台灣配偶大為感動，卻也引發北京當局不滿。對此，法務大臣18日表示，這是日本內政決定，沒有必要對中國做出回應。

根據NHK報導，面對中國對此決定的反對聲浪，法務大臣鈴木淳司18日在記者會上表示，「目前，居民票與在留卡已經可以標註『台灣』，這次的戶籍記載變更正是為了與此保持一致，這完全是日本的內政決定，因此沒有必要回應（中國的反對意見）。」

依日本現行制度，外國人即使與日本人結婚，不能就此登記日本的戶籍，只承認日本人的戶籍，在日本人的婚姻資訊欄會記載外籍配偶的名字、國籍。

由於日本的戶籍法原則上只承認國名，因此台灣人的戶籍欄會被登記為「中國」。

日本法務省將在戶籍上外國人的「國籍」欄修改為「國籍・地域」，為了5月起在戶籍追加姓名的日文假名唸法，將配合系統做大幅修改。法務省令修改後，已被記載為「中國」，但想修改為記載「台灣」的人也可做變更。

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