北韓「蛇蠍女」殺7旬老夫婦！市場旁公開處決　兒童圍觀嚇壞

▲北韓近年經常採取「公開處決」的方式懲罰罪犯，以達到殺雞儆猴的效果。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

北韓發生一起駭人聽聞的老夫婦慘死命案，而兇手竟是一名20多歲的年輕女性。該名女子近日遭到當局公開處決，但因行刑過程是在空地進行，因此吸引大批民眾圍觀，現場還有多名未滿10歲的孩童。

根據《每日北韓》引述內部消息人士報導，平安南道順川2024年11月發生一起恐怖命案，一對以農業維生的七旬老夫妻在家中雙雙遇害。由於犯案手法兇殘，且兩名死者的生活並不富裕，因此最初曾排除犯案動機為謀財害命，而外界也對此有諸多猜測。

隨著北韓糧食短缺問題日益嚴重，有越來越多家庭陷入「斷糧」的狀態，因「糧食」而引發的犯罪也因此暴增。因此有居民就開始懷疑，老夫婦在家中存放的農作物可能就是犯人的目標。

警方經過調查，花了整整3個月才鎖定嫌犯，最終在平安北道逮捕一名20多歲女性。調查指出，她原本在新義州市一家皮包工廠工作，但因為私下販賣工廠產品遭到查處，被判處「3K強制勞動」。然而她不但拒絕執行懲罰，還選擇逃逸。

女子逃逸過程中，因為生活困難，投靠以前曾經認識的老夫婦。2名被害人出於善意讓她暫住，沒想到這份好心卻換來殺身之禍。嫌犯看到老夫婦手上持有現金後，竟萌生歹念，並痛下殺手，行兇後迅速逃離現場。

該名女子被逮後，1月20日在新義州市彩霞市場旁的空地遭公開審判。法官指控她「殺害提供食宿的老夫婦並潛逃，罪行極其惡劣」，當場判處死刑，並立即執行槍決。

由於審判與處決皆在空地進行，現場目擊者眾多，還包括許多未滿10歲的小孩，不少人因此受到極大驚嚇。連部分群眾都直言，「沒想到會立即槍決。」