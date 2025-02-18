　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓「蛇蠍女」殺7旬老夫婦！市場旁公開處決　兒童圍觀嚇壞

▲▼ 北韓領導人金正恩。（圖／路透）

▲北韓近年經常採取「公開處決」的方式懲罰罪犯，以達到殺雞儆猴的效果。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

北韓發生一起駭人聽聞的老夫婦慘死命案，而兇手竟是一名20多歲的年輕女性。該名女子近日遭到當局公開處決，但因行刑過程是在空地進行，因此吸引大批民眾圍觀，現場還有多名未滿10歲的孩童。

根據《每日北韓》引述內部消息人士報導，平安南道順川2024年11月發生一起恐怖命案，一對以農業維生的七旬老夫妻在家中雙雙遇害。由於犯案手法兇殘，且兩名死者的生活並不富裕，因此最初曾排除犯案動機為謀財害命，而外界也對此有諸多猜測。

隨著北韓糧食短缺問題日益嚴重，有越來越多家庭陷入「斷糧」的狀態，因「糧食」而引發的犯罪也因此暴增。因此有居民就開始懷疑，老夫婦在家中存放的農作物可能就是犯人的目標。

警方經過調查，花了整整3個月才鎖定嫌犯，最終在平安北道逮捕一名20多歲女性。調查指出，她原本在新義州市一家皮包工廠工作，但因為私下販賣工廠產品遭到查處，被判處「3K強制勞動」。然而她不但拒絕執行懲罰，還選擇逃逸。

女子逃逸過程中，因為生活困難，投靠以前曾經認識的老夫婦。2名被害人出於善意讓她暫住，沒想到這份好心卻換來殺身之禍。嫌犯看到老夫婦手上持有現金後，竟萌生歹念，並痛下殺手，行兇後迅速逃離現場。

該名女子被逮後，1月20日在新義州市彩霞市場旁的空地遭公開審判。法官指控她「殺害提供食宿的老夫婦並潛逃，罪行極其惡劣」，當場判處死刑，並立即執行槍決。

由於審判與處決皆在空地進行，現場目擊者眾多，還包括許多未滿10歲的小孩，不少人因此受到極大驚嚇。連部分群眾都直言，「沒想到會立即槍決。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
陳妍希離婚！父逝「丈夫沒參加葬禮」　洩婚變前兆
陳妍希官宣離婚前「鬆口談陳曉」　網抓包：表情都不自然了！
陳妍希、陳曉「2年前是最後同框」！　0互動畫面曝光
陳妍希離婚！曝「陳曉結婚前後區別大」：婚後沒收過生日禮物
陳曉爆「分居拉黑陳妍希1年」！　狗仔揭炸裂內幕
快訊／黃瑄宣布離婚！
快訊／陳妍希、陳曉證實離了8年婚！
小優爆亂傳緋聞遭吳宗憲解約！　胡瓜：她有打來道歉
WBCQ中華隊名單不會再更換！　蔡其昌透露2大取捨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

超罕見！　3000萬年前「食物鏈霸主」完整頭骨出土

凱特王妃曬3子女畫作　網驚嘆：喬治王子是藝術家！

南韓戒嚴下令對媒體「斷水斷電」　警扣押搜索行安部長辦公室

戶籍可登記「台灣」引北京抗議！　日法務大臣：內政決定無須回應

北韓「蛇蠍女」殺7旬老夫婦！市場旁公開處決　兒童圍觀嚇壞

70年前空姐「錄取條件」超驚人　一票網傻眼：以為在玩Tinder

腸道被4cm異物卡住　92歲女腹痛就診「手術取出63顆結石、種子」

美飛安事故頻傳！航空總署再裁員300人　工會：恐加劇危機

一晚開價36萬元　性感女優網上宣傳「情人節女友服務」被逮捕

美俄談判淪魔鬼交易！川普「最終目標」曝　普丁戰後不願撤北韓兵

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！ 多人嚇醒：半個台北市都聽得到

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

【泰格與雪兒】高個女生日常

柯文哲父親病逝！柯媽「邊走邊哭」赴殯儀館

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！　多人嚇醒：半個台北市都聽得到

具俊曄遭酸吃軟飯 陶晶瑩氣喊：有意思嗎

王世堅車禍畫面曝！　等完右轉車直行...路邊車突起步釀禍

【I人大崩潰】找陌生人舉杯慶祝女友生日　彼此互相祝福後她尷尬蒙臉XD

【你坐到我了...】狗狗被同伴一屁股坐頭上臉直接被擠變形XD

柯爸病逝！柯文哲羈押中　「弟弟代捧牌位」前往私人會館

超罕見！　3000萬年前「食物鏈霸主」完整頭骨出土

凱特王妃曬3子女畫作　網驚嘆：喬治王子是藝術家！

南韓戒嚴下令對媒體「斷水斷電」　警扣押搜索行安部長辦公室

戶籍可登記「台灣」引北京抗議！　日法務大臣：內政決定無須回應

北韓「蛇蠍女」殺7旬老夫婦！市場旁公開處決　兒童圍觀嚇壞

70年前空姐「錄取條件」超驚人　一票網傻眼：以為在玩Tinder

腸道被4cm異物卡住　92歲女腹痛就診「手術取出63顆結石、種子」

美飛安事故頻傳！航空總署再裁員300人　工會：恐加劇危機

一晚開價36萬元　性感女優網上宣傳「情人節女友服務」被逮捕

美俄談判淪魔鬼交易！川普「最終目標」曝　普丁戰後不願撤北韓兵

陳曉曾認「抗拒結婚」！　遇陳妍希突轉念：像被雷劈到了一樣

AI進軍時尚電商！　自拍選尺寸到自動盤點降退貨率

228健康一下！3 ／1花蓮健走、植樹憑發票贈苗　有機會中大獎

aMEI挺偏鄉童！獻聲國泰世華基金會《大樹計畫》公益影片　捐款抽好禮

台積電拉尾盤漲15元至1110　台股漲160點收23666

孕媽咪必看！均衡飲食嚴禁酒精勿生食　醫曝飲食全攻略

陳妍希官宣離婚前「鬆口談陳曉」　網抓包：表情都不自然了！

IEAT與魁北克投資局簽MOU　盼在電動車、人工智慧及航太撞出火花

柯爸病逝長子、長孫都不在？陳佩琪澄清說明　盼外界尊重喪家

中華隊本屆亞冬運創歷史　卓榮泰承諾「加強冬運項目發展」

國際熱門新聞

女模遭逼吸毒裸身喪命　最後身影曝光

性福辦公室！員工上班自慰　效率大增

2025最佳經濟艙出爐！它靠廁所&飛機餐奪冠

逃生視角！達美航空上下顛倒摔雪地

路透：台灣考慮向美國採購2300億至3300億元軍武

川普談判擬排除烏克蘭　澤倫斯基提「3條件」

達美航空事故！　大雪降落翻覆「機腹朝天」8傷

女模遭逼吸毒亡　中國金主逃跑最重關10年

日本戶籍國籍欄正名台灣！謝長廷揭背後辛酸

愛上女同學媽媽！他娶回大21歲美魔女

女長期戴降噪耳機　無法上課約會泡湯

芭蕾少女「瘦成皮包骨」　爸媽入獄

溫泉裡開啪！北韓黨高層「浴場性接待」爽翻

馬斯克政府效率部門恐遭「臨時禁制令」　法官24小時內將裁決

更多熱門

相關新聞

美俄談判淪魔鬼交易！普丁戰後不願撤北韓兵

美俄談判淪魔鬼交易！普丁戰後不願撤北韓兵

烏克蘭總統澤倫斯基擔憂，川普在進行停戰談判時，恐將烏克蘭排除在外，屆時烏國恐賠了領土、又丟了稀土採礦權。南韓智庫分析，俄國總統普丁在停戰後，恐怕暫時不會讓北韓（朝鮮）軍隊撤兵。

夫妻吵架「抱狗怒拋下樓」　10歲兒心痛目擊

夫妻吵架「抱狗怒拋下樓」　10歲兒心痛目擊

時代的眼淚！卡西歐停止開發「電子辭典」

時代的眼淚！卡西歐停止開發「電子辭典」

「30萬人搶票」看大谷翔平！　MLB東京海外開幕戰黃牛票飆43萬元

「30萬人搶票」看大谷翔平！　MLB東京海外開幕戰黃牛票飆43萬元

嚇阻北韓！美陸軍將輪調「突襲者旅」至南韓

嚇阻北韓！美陸軍將輪調「突襲者旅」至南韓

關鍵字：

北韓命案20歲女子老夫婦槍決日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

即／王大陸驚傳涉逃兵役遭逮　正在偵訊中

柯文哲貼身秘書「橘子」被拍到了！　造型大變

曹興誠小三合照　Chat GPT分析結果曝

快訊／10級強風要來了　今轉雨「下最大」地區曝

王大陸被捕！經紀人反常舉動曝光

阿Ben一家定居台中　徐小可新店百坪豪宅低價售出

八點檔女星販毒詐財遭判14年　假釋出獄又率黑衣人討債

吳宗憲鐵腕解約小優幕後原因曝　

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

快訊／陳妍希陳曉證實離了8年婚！

女模遭逼吸毒裸身喪命　最後身影曝光

曹興誠被爆「小三私密照」喊告　女方來歷驚人

王大陸逃兵被捕！爆10年前「為閃兵念2年大一」

侯怡君「暴打臭罵」小三近1分鐘　劉至翰PO片「女藝人現場互毆」

八點檔女星黃瑄坦承離婚條件曝光

更多

最夯影音

更多

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！ 多人嚇醒：半個台北市都聽得到

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

【泰格與雪兒】高個女生日常

柯文哲父親病逝！柯媽「邊走邊哭」赴殯儀館

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！　多人嚇醒：半個台北市都聽得到

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面