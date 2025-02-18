美俄談判淪魔鬼交易！川普「最終目標」曝　普丁戰後不願撤北韓兵

▲川普先後與普丁、澤倫斯基通電話。（組圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普1月20日宣誓就職後，針對仍處於戰事中的俄羅斯、烏克蘭，旋即啟動談判程序。不過，烏克蘭總統澤倫斯基擔憂，川普在進行停戰談判時，恐將烏克蘭排除在外，屆時烏國恐賠了領土、又丟了稀土採礦權。對此，南韓智庫分析，俄國總統普丁在停戰後，恐怕暫時不會讓北韓（朝鮮）軍隊撤兵。

根據韓媒《News1》，隨著川普先後與普丁、澤倫斯基通話，普丁在電話中邀請川普出訪莫斯科克里姆林宮，而美俄兩國又即將於18日在沙烏地阿拉伯針對俄烏停戰進行談判，屆時滯留在庫斯克州的北韓軍隊可能會淪為普丁的談判籌碼，且會成為平壤當局派至海外從事勞力服務的外匯賺錢工具，俄國不會立刻撤離北韓士兵。

韓國國防研究院（KIDA）韓半島安保研究室研究委員杜鎮浩（音譯）針對近期美、俄、烏三國局勢進行分析，認為川普、普丁其實各懷鬼胎，即便川普在協商俄烏停戰時安排普丁、澤倫斯基兩人進行「世紀會面」，但此後俄軍仍不會從前線撤兵，且北韓軍隊將淪為普丁的談判籌碼。

▲北韓軍前往俄國庫斯克州協助對抗烏軍，卻慘遭烏軍無人機襲擊，淪為一具又一具冰冷的遺體。（圖／達志影像）

杜鎮浩表示，「普丁將北韓視為協商籌碼的時間點愈來愈接近！儘管北韓金正恩期盼透過大規模向俄派兵，來達到（取得俄國軍事技術、擺脫外交孤立局面）等逆轉效果，但如今局勢對北韓而言仍相當可惜。」

杜鎮浩分析，「俄國可能不會立刻撤離北韓軍隊，且這些士兵還被被安排造假身分，繼續在當地重建事業中提供勞力服務。至於北韓可能獲得政治、軍事、經濟層面的實際利益。」

杜鎮浩認為，川普為了讓美國從中獲取最大利益，不惜與俄國普丁進行「魔鬼交易」，在停戰談判中排除烏克蘭、歐盟（EU）、北約（NATO），「川普的最終戰略目標自然是中國，他並非是喜愛俄國才會在談判中偏袒普丁，而是為了透過拉攏俄國，避免俄中兩國過於緊密，盼能形成針對中國的包圍網。」