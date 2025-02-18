南韓戒嚴下令對媒體「斷水斷電」　警扣押搜索行安部長辦公室

▲南韓戒嚴軍去年12月3日晚間闖入國會後，原預計逮捕韓東勳、李在明、曹國、禹元植、朴贊大等人。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年12月初緊急發布戒嚴，派遣軍警封鎖國會、試圖逮捕朝野主要政治人物，遭到國會通過彈劾停職。其中，時任行政安全部長李祥敏更疑似接獲指令後，涉嫌要求消防當局針對立場偏在野黨的主流媒體實施「斷水斷電」，警方對此展開調查。

根據《韓聯社》，南韓警察廳國家搜查本部非常戒嚴特別搜查團今（18）日上午，針對前行政安全部長李祥敏的住宅、位於首爾市與世宗市的辦公室，以及消防廳長許石坤、消防廳次長李永八的辦公室等5處地點執行扣押搜索，試圖取得相關文件與電算紀錄等資料。

目前李祥敏被依涉嫌內亂等罪立案調查。先前檢方曾在指訴書指控，尹錫悅曾讓李祥敏閱覽相關指令文件，要求李祥敏必須在隔天凌晨24時封鎖《韓民族新聞》、《京鄉新聞》、《MBC》、《JTBC》等政治傾向偏左派（進步派）的媒體，同時透過消防廳要求針對左派媒體實施斷水斷電。

▲南韓前行政安全部長李祥敏。（圖／達志影像／newscom）

許石坤曾證實斷水斷電的相關經過，以證人身分出席高位公職者犯罪搜查處（公搜處）的調查。對此，自從公搜處將案件移轉給警方承辦後，警方正在閱覽相關資料，預估在經過初步分析後，才會傳喚李祥敏、許石坤接受調查。

據悉，李祥敏11日出席憲法裁判所（憲法法庭）尹錫悅彈劾案辯論時，曾經表示並未接獲相關指示，也並未針對媒體實施斷水斷電。不過，李祥敏也坦言，「在總統辦公室曾經遠遠看到幾張紙條，紙條上寫著『消防廳斷電、對水』等內容。」