立院新會期藍白再次合作！　國民黨有望禮讓白1席召委

▲國民黨團在新會期召委選舉方面將與民眾黨合作。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院新會期將於25日開議，上會期召委選舉藍白合作，國民黨團在外交委員會禮讓林憶君擔任召委。至於本會期藍白陣營仍有默契延續藍白合，據了解，有共識將交通委員會召委禮讓給民眾黨立委林國成，藍白黨團三長最快本周碰面討論優先法案及召委選舉議題。

新會期將於25日開議，27日各黨團將敲定立法院各委員會名單，3月5日舉行召委選舉。國民黨團總召傅崐萁曾表示，在野黨本來就要合作，大黨必須有大黨的格局。言下之意也表示這會期藍白將繼續在召委部分合作。

8大常設委員會包含內政委員會、外交及國防委員會、經濟委員會、財政委員會、教育及文化委員會、交通委員會、司法及法制委員會、社會福利及衛生環境委員會。在國民黨部分，藍委牛煦庭將爭取內政、藍委賴士葆爭取財政、葛如鈞爭取教文，其餘委員會尚待調動後決定。

另，司法委員會因難為地方爭取建設，藍綠委都有想要離開的趨勢，原本召委吳宗憲欲轉往外交國防委員會，謝龍介也盼離開。但藍營王鴻薇、綠營陳培瑜因擔任黨團幹部，較無選擇權，都將改至司委會。

至於新會期藍白會如何合作，據悉國民黨將禮讓給民眾黨林國成擔任。國民黨本會期委員會洗牌，由首席副書記長羅智強協調調度，最終名單尚待確認。