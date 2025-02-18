開槓民眾黨是否「本土進步」　王婉諭邀黃國昌辯論：時間地點你選

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／翻攝自Facebook／王婉諭）



記者杜冠霖／台北報導

新任民眾黨主席黃國昌當選後表示，民眾黨有責任扛起善良的台灣人民對於「本土進步政黨」冀望。相關說法被時力黨主席王婉諭批評「騙票」。對此，黃國昌則反嗆，一天到晚當民進黨側翼，不要當到讓自己變小丑，真的蠻可惜。對此，王婉諭今（18日）表示，印象中黃國昌主席從未回應過任何一個質疑，自己提出的疑問都有理有據，既然黃國昌榮任第三大黨的主席，別這麼沒格調，「不如就來場您最愛的辯論吧，時間、地點、平台都給你選，我不會畏懼，當然也不怯戰。」

對於黃國昌批評，王婉諭表示，不知道台灣民眾黨的黃國昌主席，到底有沒有正面回應過任何一個質疑？我的印象是沒有，歡迎大家指正。從政治獻金假錯帳、吳春城壯世代、罷免門檻加嚴，再到我前天的「本土、進步」九問，這一年多來，我對他所提出的每個疑問都有理有據、非常具體。

王婉諭指出，甚至，其中也有許多，是過去的黃國昌主席曾嚴詞批判、質疑的。但是，對於這些昨是今非、腐化貪瀆，黃國昌主席每一次都選擇問A答B、迴避問題，從來沒有一次正面回應，只有千篇一律的貼標籤。

王婉諭直言，看到過去最討厭自己被抹紅、貼小綠標籤的國昌主席，最後還是活成了自己最討厭的樣子，令人不勝唏噓。這也是目前的民眾黨給人的社會形象：面對無法回應的質疑，就是人格羞辱、抹人側翼、扯賴清德這三招，完全沒有任何自省的能力。

對於黃國昌批評是側翼，王婉諭說明，執政黨當然要監督，提名姚立明、否決劉靜怡，我嚴厲批判；勞動部霸凌案荒腔走板，我第一時間發起街頭行動；韓國戒嚴時民進黨黨團的不當發言，我大力指正。但這不代表，在野黨就可以胡作非為、不必監督。

王婉諭強調，只要是被人民投票選出來，握有權力的公職、政黨，都有被社會檢視的義務。況且，人民選擇你，是要你監督政府，不是要你癱瘓國家，「既然國昌委員您如今榮任第三大黨的主席，對於公眾議題的討論不要這麼沒有格調，總是淪為隔空喊話、閃躲飄渺。不如就來場您最愛的辯論吧。」

對於辯論邀約，王婉諭直言，辯題很簡單：什麼是「本土、進步」的政黨？「時間、地點、平台都給你選，我不會畏懼，當然也不怯戰，來辯論吧。」