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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

悲嘆柯爸等不到柯文哲　謝龍介轟「從生離關到死別」：人民會記住的

▲▼「柯爸」柯承發17日逝世。（圖／翻攝自Facebook／謝龍介）

▲「柯爸」柯承發17日逝世。（圖／翻攝自Facebook／謝龍介）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲深陷京華城、政治獻金案遭羈押禁見至今，而「柯爸」柯承發17日上午過世，享耆壽94歲。對此，國民黨立委謝龍介表示，難以想像，柯文哲無法親送父親最後一程的悲痛，也難以理解，非要繼續羈押柯文哲，從生離關到死別的遺憾。柯案至今，有太多斧鑿痕跡，政治凌駕法律，人民會記住的，悼柯承發先生，願您一路走好。

民眾黨昨日證實柯爸過世，發出聲明表示「我們要很沈痛的跟大家報告，柯前主席的父親柯承發，於2025年2月17日早晨辭世，享耆壽94歲，在取得家屬同意後，由台灣民眾黨代家屬感謝社會各界的關心與慰問，對於柯爸離世，我們表達最沉痛的哀悼與不捨，希望柯爸爸不再受身體病痛之苦，安心離去」。

謝龍介表示，悼柯承發先生，願您一路走好，天國再無病痛。也向柯承發先生遺孀、子孫，與家屬致哀，生命有限，思念無盡，請節哀保重。

謝龍介直言，自己難以想像，柯文哲主席無法親送父親最後一程的悲痛，也難以理解，非要繼續羈押柯文哲主席，從生離關到死別的遺憾。法律尚且不外人情，柯案至今，有太多斧鑿痕跡，是政治凌駕法律，人民會記住的。

▼柯文哲與父親柯承發昔日合照。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

▲▼柯文哲2016年8月8日PO出一張和爸爸柯承發共撐傘的畫面，表示「傳統對男性的期待是堅強、內斂、不叫苦，我和我爸爸都是在這種教育下成長，養成很ㄍㄧㄥ的性格」。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

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