黨邀被罷綠委開會　許智傑3建議迎戰：部會與縣市長要下鄉跑透透

▲民進黨立委許智傑。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

面對多個公民團體發起罷免藍委，國民黨「以罷制罷」，目前已稱有17名綠委第一階段達標，日前民進黨中常會上，民進黨團幹事長吳思瑤據指出為多名立委請命，黨中央也啟動「顧好立委專案」，除了17日組成律師團要守護公民罷免權、捍衛民主程序，18日下午也將邀請被提起罷免的綠委開會。對此，名單當中的民進黨立委許智傑表示，感謝黨中央積極協助，自己有三個建議方向，希望可以重現2021年四大公投的氣勢，團結民進黨度過大罷免潮。

許智傑說，這次開會希望可以討論一個因應方向，他建議第一，全面正面迎戰並分配責任區；第二，部會和地方首長及不分區立委全台跑透透拉抬；第三，針對冒名連署，黨中央協助後續訴訟 。

許智傑強調，他有信心民進黨團結通過這次期中考，而國民黨則會有很多人被死當，全民一起迎向國會新的局面。

目前國民黨發起的罷免行動已達第一階段門檻的包括陳俊宇、吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸、李坤城、吳琪銘、蔡其昌、何欣純、陳冠廷、王美惠、林俊憲、王定宇、許智傑、黃捷、伍麗華、陳瑩。

中選會17日說明，中選會目前收到的罷免案送件數為55案，其中52案為立委罷免案，當中部分送件係重行送案或罷免對象為同1人，另1案為市縣長罷免案，2案為市縣議員罷免案，此等案件既已經進入處理程序，依法辦理，餘自不予評論或回應。