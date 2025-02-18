第三起！藍營罷免綠委再爆抄名冊、死人連署　他酸連作弊都不會

▲民進黨立委林俊憲表示，針對冒名及死人連署情事，若屬實會提出告訴。（圖／記者林東良翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免潮來襲，藍委翁曉玲日前表示，修選罷法就是要防死人連署，警告打算大抄特抄的罷免團體，只要有連署假冒就會重懲，不要以身試法，挑戰法律界限。而日前除藍營連署蘇巧慧、李坤城罷免案都被抓到有抄名冊狀況。現台南罷免林俊憲案，也被爆死人連署、抄名冊狀況。對此，林俊憲今（18日）表示，尊重人民罷免權利，但反對作弊的罷免，吳宗憲曾經警告說，罷免不要偽造。國民黨就專門偽造，而且連作弊都不會，居然連死人都能連署，對於虛假罷免，一定提告。

大罷免時代正式拉開序幕，中選會表示，自3日迄17日下午15時止，收到的罷免案送件數共55案，其中52案為立委罷免案，當中部分送件係重行送案或罷免對象為同1人，另1案為市縣長罷免案，2案為市縣議員罷免案。

而除藍營罷免蘇巧慧、李坤城有抄名冊狀況外，日前罷免台南綠委林俊憲的第一階段提議連署書3千多份，8日已由中央選舉委員會送到南市選委會查核，近日傳出已查出有一些提議書連署人冒用他人身分，甚至有已故者參與的「死亡連署」，也有人戶籍根本不在該選區等，狀況百出。

對此，林俊憲表示，尊重人民罷免權利，但嚴厲反對虛假、作弊的罷免，現在傳出對我的罷免有根本不在我選區的，甚至有當事人完全不知道自己有連署偽造簽名，更離譜的還有死人連署，人都死了還能簽名連署罷免，這是非常嚴重作弊，如果屬實一定提告。

林俊憲直言，藍委吳宗憲曾經警告說，罷免要嚴謹、不要偽造。國民黨就專門偽造，而且連作弊都不會，偽造也像一點，居然連死人都能連署。民進黨中央也成立律師團協助，專門要打擊這種偽造、虛假罷免，本人立場清楚，尊重人民罷免權利，但若有虛假、作弊、偽造的罷免，絕對會提告。