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70年前空姐「錄取條件」超驚人　一票網傻眼：以為在玩Tinder

▲▼70年前空姐「錄取條件」超驚人　一票網傻眼：以為在玩Tinder。（圖／翻攝airandspace.si.edu、Reddit）

▲數十年前的航空業，與現今面貌大不相同。（圖／翻攝airandspace.si.edu）

記者吳美依／綜合報導

外國一名網友分享1954年「芝加哥南方航空」（Chicago and Southern Air Lines）的女性空服員錄取資格清單，立刻在網路論壇Reddit引發熱議。鄉民們甚至直呼，這看起來更像是在玩交友軟體Tinder。

根據貼文，錄取條件包括年紀介於22歲至28歲之間，身高落在5呎2吋至5呎5吋之間（約157至165公分），體重則要控制在100至120磅（約45至54公斤）。此外，必須身材姣好，雙手漂亮，皮膚乾淨，雙腿修長，不能戴眼鏡，擁有一口整齊牙齒及一頭「自然的」髮色。

除了生理特徵以外，女性空服員也被要求，保持單身且不得訂婚，儀態優雅，願意並渴望取悅他人，有能力進行活潑的對話。

▲▼70年前空姐「錄取條件」超驚人　一票網傻眼：以為在玩Tinder。（圖／翻攝airandspace.si.edu、Reddit）

▲網友分享「芝加哥南方航空」71年前的錄取資格清單。（圖／翻攝Reddit）

《紐約郵報》指出，與現今大不相同，1950年代的空服員，並不會接受太多安全培訓，反而更像是一名穿著制服、服務旅客的年輕女性，同時象徵著奢華與富貴。

網友們紛紛熱議，這看起來更像是一個男人正在條列自己心目中「完美女人」的條件，而且幾乎沒有一項與空服員的真正專業有關，「看起來好像Tinder個人資料」、「簡而言之：當個花瓶吧」。

還有人諷刺說道，「安全？不了。細長的美腿？絕對必要」、「我好愛這一切都是如此膚淺，一切都關於外表。嗯？4年大學學位？笑死。」

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