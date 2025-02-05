　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

出國注意！防行動電源起火　釜山航空祭新規「禁放頭頂行李架」

▲▼釜山航空客機起火。（圖／路透）

▲ 客機頂部毀損嚴重。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓釜山航空（Air Busan）BX391航班1月28日從金海機場起飛前起火，機上176人中7人受傷，機體嚴重損毀的畫面相當驚人，傳出原因與旅客攜帶的行動電源有關。釜山航空事後宣布，為降低火災風險，7日起禁止將行動電源放置於座位上方行李架。

綜合《釜山日報》等韓媒，釜山航空4日宣布，為盡可能減少機艙內發生火災的風險，7日起禁止將行動電源放置於頭頂置物櫃。由於攜帶行動電源搭機的旅客大幅增加，過熱等異常現象發生頻率也隨之提升，該公司為在發生狀況時迅速找到原因並採取初步應對措施，決定調整相關政策。

釜山航空未來也將在登機口事先確認旅客隨身行李中是否有行動電源，在沒有行動電源的行李上貼上貼紙或標籤，登機後僅允許有貼上標記的行李放置於置物櫃中。此政策將自7日起在部分航線試行，日後再擴大到所有航線。

該公司說明，「由於無法全面禁止攜帶行動電源上機，此政策旨在引導乘客自行檢查，並創造在電池出現異常現象或起火時，能夠迅速採取初步應對措施的條件」。

此外，釜山航空也決定在訂位、開票及登機手續等階段，要求旅客同意禁止將行動電源放置於頭頂置物櫃，並在航班出發前一天以簡訊通知，1月31日起也調整機上廣播相關條文，宣導次數從2次增至3次。

空服員訓練強度也將大幅加強，釜山航空將親自製作教育用滅火示範影片，立即對全體空服員展開教育，並針對火災不同階段進行模擬訓練。該公司也計畫購買電池起火時能盡可能減少熱失控（thermal runaway）及爆炸危險的裝備，並在機上增設防火手套，幫助空服員立即滅火。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
預算被刪「中部不能辦護照？」　現場一幕打臉了…人超多
不爽大S過世「死者為大」！丁允恭爆氣嗆：林北沒死那裡也很大
大S低調回家骨灰放家裡？　龍巖：真的不是我們辦
加油發票中200萬元！　獎落2縣市
網推論「黑范夫妻」傳染給大S　王必勝：難以考證
快訊／18張千萬發票「明細公布」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本北陸降「災害級大雪」！86航班取消　超市現食品搶購潮

人生跑馬燈是真的！瀕死腦電波首曝光　「臨終前後900秒」記憶很活躍

出國注意！防行動電源起火　釜山航空祭新規「禁放頭頂行李架」

南非逼迫台灣遷處　法議員挺台批「順從北京」：無法接受

川普關稅戰劍指中國！快時尚到電子裝置全影響　貿易戰衝擊一次看

氣候危機加劇！專家：全球升溫2°C內控管已不可能

狂嗑奶油牛排！41歲女每天吃5千大卡　成功鏟肉32kg「從XXXL→M」

CIA率先推買斷方案！配合川普「抗中政策」換血　情報作戰全面升級

擅幫病患整形私密處！要女員工「叫他爹地」　富狼醫變態行徑曝光

「穿背心逛街」被路人狂盯　G罩杯女不忍了反擊：覺得冒犯就別看

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

楊繡惠憶大S：就是一個仙女　想起鄧麗君「不讓我們看到她老」

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

大S臨終約定「小S哭著做到了」　早交代遺言：每天當最後一天

女兒半夜醒來誤以為爸爸變成玩偶 一把抱住崩潰大哭TT

#放煙火 把重劃區雜草燒了 小情侶見釀禍急躲鏡頭 #台中

【WBC資格賽】球員集訓首日大點名 張育成嗨喊：我要全部

【泰格與雪兒】喜歡三年的朋友上集

#三環幫 #角頭 #劉憲治 遭斷掌槍殺！今 #告別式 #特警 持衝鋒槍重兵維安

Doncic搭機抵達洛杉磯！ 比「LA」手勢 湖人總管親迎

日本北陸降「災害級大雪」！86航班取消　超市現食品搶購潮

人生跑馬燈是真的！瀕死腦電波首曝光　「臨終前後900秒」記憶很活躍

出國注意！防行動電源起火　釜山航空祭新規「禁放頭頂行李架」

南非逼迫台灣遷處　法議員挺台批「順從北京」：無法接受

川普關稅戰劍指中國！快時尚到電子裝置全影響　貿易戰衝擊一次看

氣候危機加劇！專家：全球升溫2°C內控管已不可能

狂嗑奶油牛排！41歲女每天吃5千大卡　成功鏟肉32kg「從XXXL→M」

CIA率先推買斷方案！配合川普「抗中政策」換血　情報作戰全面升級

擅幫病患整形私密處！要女員工「叫他爹地」　富狼醫變態行徑曝光

「穿背心逛街」被路人狂盯　G罩杯女不忍了反擊：覺得冒犯就別看

刷痕多、不均勻！(G)-IDLE彩妝師教「開刷技巧」　輕鬆畫出韓系薄透底妝

品牌危機如何逆轉？世新大學公關營三天兩夜帶高中生破解答案

轟民進黨寄生政院聯合服務中心　陳智菡：年燒四千萬成酬庸安養院

一圖看台鐵調漲新票價　台北到板橋22元「仍比捷運公車便宜」

永慶不動產周文惠店東：感謝孫慶餘董事長的願景　讓兒子女兒願意接棒

日本北陸降「災害級大雪」！86航班取消　超市現食品搶購潮

預算被刪「中部不能辦護照？」　現場一幕打臉了…人超多

備戰立法院新會期！　國民黨團公布優先法案

王星事件影響？　日本擠下泰國…成中國人「春節旅遊首選」

三鶯線「站站綠建築」站內降溫5度　侯友宜：今年底完工

【WBC資格賽】球員集訓首日大點名 張育成嗨喊：我要全部

國際熱門新聞

川普下令「若遭暗殺身亡」將殲滅伊朗

和男友吵架！男友爸「安慰到床上」天天激戰

即／川普：美國將「接管加薩走廊」

中國未獲寬限期　美國課徵10%新關稅生效

超狂老夫妻豪捐53億給醫院　院長：我嚇壞了

川普簽行政命令　退出聯合國人權理事會

瑞典爆校園槍擊至少5人中彈！恐怖畫面曝

美媒：川普起草行政命令擬「解散教育部」

台男「手機伸裙底」偷拍　遭日警逮捕

飛日本玩3周　24歲女返國後「腿劇痛」死亡

GG套戒指卡住　鐵剪「喀擦」險壞掉

納坦雅胡見川普　討論以哈2階段停火談判

AV女優千人斬影片被下架　理由曝光

人生何時感到最幸福快樂？　英新研究「45歲左右」原因曝光

更多熱門

相關新聞

大橋下寒夜徘徊　東港警暖助返家

大橋下寒夜徘徊　東港警暖助返家

1名瘖瘂婦人深夜在東港鎮東港大橋附近徘徊，民眾看到擔心發生危險，向東港警分局報案，警方到場發現她無法說話，加上天氣寒冷，於是先帶回派出所，看到她有戴愛心手鍊，連絡她的家人，讓正在著急的家人放下心中石頭，趕緊到派出所帶她返家，家屬非常感激警方熱心協助。

內埔天后宮春節香油錢寄放派出所　廟方超感激

內埔天后宮春節香油錢寄放派出所　廟方超感激

屏東身障男自摔倒地無法爬起　警護送返家

屏東身障男自摔倒地無法爬起　警護送返家

中信科技大學宿舍發生火警南消呼籲加強用火用電安全

中信科技大學宿舍發生火警南消呼籲加強用火用電安全

空難爆炸不敢搭！韓人「寧花3倍價」買機票

空難爆炸不敢搭！韓人「寧花3倍價」買機票

關鍵字：

航空公司起火事件行動電源安全釜山航空

讀者迴響

熱門新聞

大S搭機合照粉絲「最後身影」瘋傳

大S回台了！

汪小菲挨轟認錯了！

命理師斷言小S「命中有4女1子」　網驚呼：雞皮疙瘩

大S死於大白肺！醫白話解「被痰活活淹死」

具俊曄深夜回覆了！崩潰哭喊「熙媛⋯」　隊友妻不捨：盡情大哭吧

大S兒女恐被汪小菲帶回北京！S媽想拿回僅有1招

與大S最親！小S大女兒Elly傳從美急返台

大S猝逝！唐綺陽警告「4星座」2月恐爆健康危機

大S要回家了！　傳靈堂與小S公公同地點

路易莎總部FB遭青鳥威脅：想想10萬人消費選擇喔

辜嚴倬雲辭世　享嵩壽105歲

今晨6.5℃！　午後變天「下最大」地區曝

大S、具俊曄最後甜蜜合影公開了

寒假僅15天！台南「今天提早開學」原因曝

更多

最夯影音

更多

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

楊繡惠憶大S：就是一個仙女　想起鄧麗君「不讓我們看到她老」

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

大S臨終約定「小S哭著做到了」　早交代遺言：每天當最後一天

女兒半夜醒來誤以為爸爸變成玩偶 一把抱住崩潰大哭TT

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面