出國注意！防行動電源起火　釜山航空祭新規「禁放頭頂行李架」





▲ 客機頂部毀損嚴重。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓釜山航空（Air Busan）BX391航班1月28日從金海機場起飛前起火，機上176人中7人受傷，機體嚴重損毀的畫面相當驚人，傳出原因與旅客攜帶的行動電源有關。釜山航空事後宣布，為降低火災風險，7日起禁止將行動電源放置於座位上方行李架。

綜合《釜山日報》等韓媒，釜山航空4日宣布，為盡可能減少機艙內發生火災的風險，7日起禁止將行動電源放置於頭頂置物櫃。由於攜帶行動電源搭機的旅客大幅增加，過熱等異常現象發生頻率也隨之提升，該公司為在發生狀況時迅速找到原因並採取初步應對措施，決定調整相關政策。

釜山航空未來也將在登機口事先確認旅客隨身行李中是否有行動電源，在沒有行動電源的行李上貼上貼紙或標籤，登機後僅允許有貼上標記的行李放置於置物櫃中。此政策將自7日起在部分航線試行，日後再擴大到所有航線。

該公司說明，「由於無法全面禁止攜帶行動電源上機，此政策旨在引導乘客自行檢查，並創造在電池出現異常現象或起火時，能夠迅速採取初步應對措施的條件」。

此外，釜山航空也決定在訂位、開票及登機手續等階段，要求旅客同意禁止將行動電源放置於頭頂置物櫃，並在航班出發前一天以簡訊通知，1月31日起也調整機上廣播相關條文，宣導次數從2次增至3次。

空服員訓練強度也將大幅加強，釜山航空將親自製作教育用滅火示範影片，立即對全體空服員展開教育，並針對火災不同階段進行模擬訓練。該公司也計畫購買電池起火時能盡可能減少熱失控（thermal runaway）及爆炸危險的裝備，並在機上增設防火手套，幫助空服員立即滅火。