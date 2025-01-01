男友出軌氣炸　女祭1招終極報復「睡了他爸」：我是混蛋嗎？

▲ 女子為報復男友和他爸上床。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國外一名女子發現男友出軌，一氣之下想出一招終極報復手段，勾引對方父親發生關係，事後在網路上分享這段經歷，引發大量關注，也掀起網友熱議。

根據《每日星報》，這名21歲女子在網路論壇Reddit發問，「跟男友爸爸上床的我是混蛋嗎？」文中說明她發現男友背著她偷吃，和小三的聊天紀錄已經持續1年，氣得她下定決心報復，並詳細描述她是如何引誘男友父親和她上床。

她在文中敘述與男友安德魯（Andrew）交往過程，剛開始感情進展相當順利，交往2個月後第一次見到安德魯的父親賽門（Simon），形容他「非常友善，很高興見到我」，當時她還和安德魯一家人共進晚餐。

然而，兩人的關係因小三艾蜜莉（Emily）傳來的訊息而破裂。艾蜜莉主動找上她，聲稱安德魯已經出軌6個月，還附上兩人的對話截圖為證，令她氣得找上安德魯父親家中告狀，將整件事情都告訴賽門。

女子說明，賽門答應幫助她做任何事，「最後我要求賽門跟我發生關係，他也同意了」，安德魯得知此事後兩人便分手收場，最後還罵了她幾句。兩人的共同好友大多支持安德魯，不過女子的母親力挺她的做法。

這則貼文引發熱議，網友紛紛留言表示，「這太低級，太變態了」、「妳絕對是個混蛋，他也是，他爸也是」、「超沒道德，妳的行為太噁心了。如果有人背叛妳，妳就跟他分手，但妳的行為就跟他一樣壞，甚至更糟」。