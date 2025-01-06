血汗飛行？　報告：濟州航空2024上半年「維修延誤」航班數居冠

▲ 濟州航空去年上半年因維修造成延誤的航班數最多。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

南韓濟州航空7C2216號班機空難造成179人死亡，僅2名空服員倖存。這起事件引發對廉價航空安全性的疑慮，而南韓政府一項統計揭露，2024年上半年因維修造成航班延誤的情形就屬濟州航空最多。

根據《韓聯社》，南韓國土交通部向國會國土交通委員會所屬的共同民主黨議員李蓮喜辦公室提交《2020年至2024年上半年航空公司延誤狀況》資料，顯示濟州航空去年上半年共執飛5萬2883個航班，其中536個航班因保養及維修因素延誤，包括344個國內線及192個國際線航班。

此數字在同期10家南韓航空公司中居冠，不僅超越執飛量更多的大韓航空（422個），也遠遠超過同為廉航的德威航空（315個）、真航空（243個）及釜山航空（227個）等，維修延誤率為1.01%，較平均的0.64%高出0.37%。

此外，濟州航空2023年一整年共執飛逾9萬7千個航班，繼大韓航空（14萬4千）、韓亞航空（10萬1千）後位居第三，但因維修導致延誤的航班數量（943個）卻是所有航空公司中最多，占比0.97%，高於整體平均的0.59%。

2020至2022年新冠疫情期間，濟州航空每年因維修延誤的航班僅63、74及43個，低於各年度平均，但2023年起顯著提升，有分析認為，原因與飛機在疫情期間更長時間且頻繁飛行，導致機體疲勞有關。

濟州航空每月平均飛機飛行時數也從2020年174小時、2021年132小時、2022年208小時劇增至2023年的412小時，去年第三季則達到418小時，回到疫情前水準。

要求匿名的航空航運學系教授說明，由於飛機停留空中時間較長，需要維修的部分持續增加，維修過程中造成延誤的事件就會增加，「這是因為有限的飛機飛行量過大而發生的典型問題」。

另一名航空專家則認為，「雖然也可能是機身確實發生故障，但因預料外的機體維修導致延誤的情況下，航空公司可免除賠償責任」，因此也可能只是謊稱為維修問題，認為有必要確認每次延誤的原因，以及維修是否順利。

濟州航空未針對維修延誤件數增加的情形提供說明，僅稱今年上半年及下半年將分別聘用38及27人，將人力擴充至約560人規模。