網美IG曝「幫救護車開道」　被擋氣炸了！眾人傻：擋的就是妳

▲聽到救護車鳴笛要讓道。（示意圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

聽到救護車鳴笛，大多駕駛會下意識讓道。卻有一名網美發限動，自稱有開救護車夢，不管平路還是國道，她都會幫忙開道，氣憤抱怨其他駕駛，「遇到踩煞車的，讓我過之後又切回來擋」。網友紛紛看傻，「真的不要覺得自己這樣行為很熱心，根本多此一舉」、「怎麼沒想過擋救護車的就是她==」，引發議論。

有網友在Dcard發文「為什麼還有人自以為可以幫救護車開道…」貼出網美限動截圖，只見她轉傳自己跟朋友的對話，當中她跟友人說「我下載一下行車記錄器」、「我剛剛幫救護車開道，結果居然有人擋車，還踩煞車，他死定了」，直呼「我真的氣瘋，結果下載到一半氣消了，等下發出來又被說欺負人算了哈哈哈哈」。

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另一段限動則寫下「大家都知道我有開救護車夢，所以不管平路還是高速，我看到都一定會開道。結果居然遇到踩煞車的，讓我過之後又切回來擋」。原PO見狀，忍不住直嘆，「之前就有某網紅自以為很帥，幫救護車開道，真的不要覺得自己這樣行為很熱心，根本多此一舉」。

▲女子「幫開道」惹議。（圖／翻攝自Dcard）

貼文引發討論，許多人也傻眼，「一下說救護車很信任她，貼在她後面一路跟著她；一下又說有一台車踩煞車把她擋住，害救護車差點撞到她，怎麼沒想過擋救護車的就是她==」、「救護車根本不需要有人來開路吧？它一響，大家都會讓路了啊！」還有警專網友呼籲，民眾不用「熱心」幫忙，因為鳴笛的用意，就是希望不要有車擋在前面。

據《道路交通安全規則》第101條，駕駛聽聞執行緊急任務車輛之警號時，應立即避讓，並不得在後跟隨急駛、併駛或超越。若聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，不立即避讓者，根據《道路交通管理處罰條例》第45條規定，可處汽車駕駛人新台幣3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照。