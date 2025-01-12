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航空公司員工爆性侵！　趁學姐醉倒伸狼爪下場慘

▲桃園市簡姓男子於2020年9月與王姓高中同學在桃園市某KTV唱歌飲酒，未料王男看上其女友，並趁其醉倒時襲胸，後來更變本加厲強制親吻猥褻並欲硬上性侵，女子則欲跳樓求救才躲過一劫。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲航空公司學弟性侵學姐。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

桃園地方法院審理一起航空公司員工性侵案，陳姓男子先前利用同事聚會續攤機會，趁學姐酒醉進房休息時，撫摸下體並指侵得逞，事後還用同一隻手摸另名同事的臉頰炫耀。法官認定陳男觸犯強制性交罪，判處有期徒刑4年2個月，全案可上訴。

裁判書指出，陳男與被害學姐同為某航空公司員工，2022年元旦連假期間，兩人與同事在桃園蘆竹酒吧聚會後，轉往同事住處續攤。期間，被害學姐因酒醉不適進房休息，1月3日凌晨4時30分左右，陳男趁機溜入房間，儘管學姐出聲並用手推表示拒絕，他仍不顧學姐意願以手指性侵得逞，事後下樓與其他同事會合時，還以手指輕觸同事臉頰炫耀，行為令人髮指。

被害學姐因顧及職場關係，起初選擇隱忍，但在2023年「#MeToo」運動於我國興起後，決定追究陳男責任，並向陳男傳訊質問是否願為其行為道歉，「你都沒想過要為你去年指侵我的事情道歉？」陳男回覆訊息坦承後悔，「學姐一直都有，我也很後悔那天喝多做傻事更覺得很可惜，因為我們以前也一起玩過」、「真的很對不起」；然而，他卻在審理時改口辯稱雖有親吻學姐、摸胸，但否認性侵指控。

屋主則作證，陳男犯案後下樓以指腹摸另外一名同事臉頰的舉動，讓他一看就知道有不對勁的事發生，那是因為他們有共同朋友，曾經手沾女性體液還觸摸他人臉頰的事情，自此成為男性朋友間的嬉鬧「內梗」，因此第二天他還擔心學姊，詢問是否有不好的事情發生。

法官根據被害學姐的陳述及相關證據，認定其供詞一致可信，並引用同事作證指陳男事後行為顯示其對犯行心知肚明。法官斥責陳男違反同事信任，利用被害人酒醉之際侵犯性自主權，造成被害人難以抹滅的身心創傷，且未坦承罪行或賠償損失。

法院綜合考量被告背景及被害人意見，認為不宜給予緩刑，以儆效尤，因此判陳男有期徒刑4年2個月，強調此判決旨在維護性自主及社會正義，全案仍可上訴。

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