25歲女長期戴降噪耳機　耳朵出問題！無法上課、約會也泡湯

▲英國一名25歲女性疑似長期配戴降噪耳機，導致她罹患「聽覺處理障礙」。（示意圖，取自pexels）

圖文／鏡週刊

科技日新月異，許多電子產品也推陳出新，例如許多耳機推出「降噪」功能，能有效隔絕外界環境噪音。不過，英國一名25歲女子，疑似每天長時間配戴降噪耳機，結果導致她出現「聽覺處理障礙」，出現了無法辨別「聲音來源」的狀況。

根據《BBC》報導，25歲的蘇菲在一家公司擔任行政助理，但她工作時長出包，主管更是時常念她「不認真聽話、心不在焉」等，可她去做聽力檢測，結果卻顯示一切正常。

之後，蘇菲找到一名聽力專家，檢查後發現蘇菲被診斷出患有「聽覺處理障礙」。專家推測，很有可能和蘇菲長期佩戴耳機、開啟降噪模式有關係，後續還需深入追查是否有直接關聯。

報導指出，蘇菲幾年前到倫敦唸大學，卻很少到教室上課，而是選擇線上課程居多，因為蘇菲發現老師在講課時，在她耳裡聽起來就像是「胡言亂語」，無法聽清楚授課內容，而這也影響了蘇菲的社交生活，因為當她到酒吧或聲音較大的場所約會時，她只能選擇提早離開。

蘇菲患有「聽覺處理障礙」的具體原因尚不清楚，但替她檢查的聽力學家認為，蘇菲過度使用降噪耳機、每天佩戴長達5個小時，可能是導致這種症狀的原因之一。其他聽力學家也同意這一觀點，並表示需要對長期使用的潛在影響進行更多研究。

而蘇菲也將陸續接受治療，這讓她感到很興奮，「之前我和男朋友去酒吧，有時我們會因為噪音問題而提前離開，也許經過這次治療後，我就能去更熱鬧的地方！」

另外，聽力學家亞歷山大（Angela Alexander）博士則建議減少戴耳機的時間，若在使用耳機期間，可以開啟通透模式而非降噪模式，適時的聽見環境音減少傷害。



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