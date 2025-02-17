墾丁滷味名店遭控多收錢！粉腸秤2次挨轟坑殺　老闆辯：手抖按錯

▲墾丁一家常傳爭議的滷味名店，又遭控多收顧客錢。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

墾丁大街一間滷味名店發生消費糾紛！一名顧客指控店家將同一份粉腸秤重2次，導致多收了60元，若非顧客仔細核對帳單，恐被坑了60元。對此，店家則聲稱點餐系統觸控不靈敏導致誤觸，並已退款。儘管店家表達歉意並提出補償，但未獲得顧客諒解。

一名顧客投訴墾丁一家滷味名店多收錢，怒斥「生意真的是自己做壞的」。根據顧客提供的明細單顯示，同一份粉腸竟被重複計算，價格分別為60元和110元。該顧客表示，他在攤位前親眼目睹了整個秤重過程，同條粉腸被重複秤重，不滿店家這種欺騙消費者的行為，怒批難怪生意愈來愈差。

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但老闆卻喊冤解釋，認為是由於點餐系統觸控螢幕反應遲鈍，「手抖了一下，可能就會多出一筆」，否認絕無詐騙行為，強調「如果他硬說我們訛騙他，那我們當初就不應該打單子了」。老闆也表示，價目表上清楚標示粉腸每兩60元，該名客人於15日晚間8點半左右外帶9樣滷味，外加5個紙碗，總金額應為460元。儘管店家已當場退款給顧客，然而顧客仍十分不滿，事後在網上發文揭露這起消費糾紛，也有遊客認為如果客人自行沒檢查，就白白讓店家多賺。

這家滷味店爭議不斷，過去因標價不清、少開發票遭查稅等問題飽受批評。如今故態復萌，再次引發消費者不滿。儘管老闆出面滅火，承諾會更加小心，但消費者對其信譽已打上大大的問號。



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