陳鴻震妻指夫「撞三」遭設計　週刊曝「偷吃新鐵證」

▲上月16日晚上，陳鴻震主動搭高女的肩膀，隔天中午陳鴻震從高女家出門。

圖文／鏡週刊

上週（12日）本刊揭成大副校長陳鴻震與台大教授徐宏民「撞三」同時出軌電腦公會高姓女子，引起各界輿論譁然，陳鴻震不但發聲明駁斥，昨（16日）還傳出陳妻控媒體扭曲，質疑夫遭設計。該友人稱陳妻「非常冷靜清楚」提出4疑點，但本刊掌握畫面內容，卻與陳妻所述明顯不符。

昨行政院退輔會講座教授許世穎在Threads上發文透露，與陳鴻震夫妻通過電話得知，夫妻倆都認為是被設計，抱屈喊媒體殺人，此外，陳妻為捍衛夫清白，還對報導提出4疑點，控遭媒體扭曲。

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▲上月16日晚上陳鴻震進高女住處。

許世穎轉述陳妻說法，第一點「那天晚上他有回家，根本沒有進去高女的住處。」第二點「副校長如果要偷腥，10年前借調台北的時候，就會發生了，怎麼會等到現在。」第三點「副（校長）說那天高女很奇怪，主動靠過來並挽了他的手，沒想到就被拍到。」第四點「陳太太說照片上的兩人不像情侶親熱的模樣，他是被設計的。」

▲上月17日中午12點15分，陳鴻震與高女一起出門，離開高女家去吃午餐。

針對陳妻質疑「陳鴻震沒有進去高女住處」、「高女主動靠過來挽了他的手就被拍到」等，從本刊掌握之部分畫面便能釋疑。本刊上月16日直擊陳鴻震與高女晚餐約會後一起牽手回高女家，在從餐廳走到高女家的路程中，是陳鴻震主動伸手攬住高女的肩膀，另外，陳鴻震在16日晚上8點整進高女家，直到17日中午12點15分才與高女一起出門，本刊皆有畫面為證，並無扭曲。



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