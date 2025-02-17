▲是真的！獅子在路上趴趴走，遵守交通秩序完勝三寶。（翻自《每日郵報》）

圖文／鏡週刊

墨西哥首都墨西哥城在本月12日發生一起事件，有民眾發現一頭公獅大喇喇在街上遊走，不過這頭獅子很乖，相當遵守交通秩序，而且沒有攻擊其他人。

據英國《每日郵報》報導，當時有民眾開車發現，竟然有一頭獅子在街上行走，讓這名民眾在第一時間被嚇到。不過仔細可見，這頭獅子相當乖，走在路旁綠地或走道，不亂穿越馬路，相當遵守交通秩序，也沒有出現攻擊人類或破壞建築物等行為。據悉後來監視器拍到，有一人出面帶領獅子回家，這起事件也就此落幕。

Un león escapó de un refugio en Ocoyoacac, Edomex, y fue visto deambulando por calles de la localidad San Pedro Cholula. Vecinos alertaron a autoridades, pero el felino regresó al refugio por su cuenta, sin incidentes. pic.twitter.com/DmCvCScXwv — OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) February 12, 2025

目前未知這頭獅子是從哪裡跑出來，也未知這頭獅子為何會在街上趴趴走。當地官員指出，目前正對這起事件進行調查，以釐清這頭獅子是從何而來，何人飼養。另外也有民眾懷疑，這頭獅子可能是住在由當地黑幫「席那羅亞（Sinaloa）」經營的野生動物園內。

▲最後有人把獅子帶走。（翻自《每日郵報》）



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