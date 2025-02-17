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搭訕實錄！外國網紅挑戰1000陸妹　已169人上鉤

中國女孩崇洋媚外？外國網紅挑戰搭訕1000陸妹，已169人上鉤。（翻自《黑料網》+抖音）

▲中國女孩崇洋媚外？外國網紅挑戰搭訕1000陸妹，已169人上鉤。（翻自《黑料網》+抖音）

圖文／鏡週刊

中國近幾年經濟快速發展，年輕女性出門遠遊看世界的機會也變多，不過現在有外國網紅試圖證明中國女孩「崇洋媚外」，宣稱要挑戰搭訕1000名中國妹子，甚至至少有169人上鉤。

從該名網紅「Nerd2Sigma」的影片可見，他在國外的賣場或鬧區，搭訕穿著漂亮性感的中國妹子，除了閒話家常，最後更會進一步交換聯絡方式。據悉這名網紅宣稱最終目標要蒐集1000名中國妹子的資訊，目前已有169人和他聯絡。

不過該名網友的影片，並未進一步拍攝他與中國妹子是否有「進一步交流」，但他在影片上秀出「巴西國籍」、「牛排」與「中國國旗」的圖騰，因此有網友認為這樣的圖示對中國女生來說「侮辱性極強」。此外，這段影片也隨即引發華人網友關注與熱議，就有網友直呼：「中國女生就愛跨文化交流。」、「感覺裡面有些是性工作者。」另外也有網友認為，該名網紅只是和女生交換聯絡資訊，乍看之下覺得還好。不過也有網友認為，這名網紅的出發點「心懷不軌」，認為他相當可惡。

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