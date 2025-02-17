馬雲回中國了！　參加習近平的座談會　小米、華為等創辦人都來

▲中國國家主席習近平主持民營企業座談會。（圖／翻攝自央視）

圖文／鏡週刊

自2021年開始傳出「被消失」、「潤到日本」的阿里巴巴創辦人馬雲，近日又返回中國，參加中國國家主席習近平主持的民營企業座談會。除了馬雲，現場還有多家大企業的創辦人也出席。

據悉包括阿里巴巴的馬雲、小米的雷軍、華為的任正非、比亞迪的王傳福、寧德時代的曾毓群等多家中國大企業創辦人，都出席這場座談會。《新華社》報導指出，會議上由民營企業負責人代表進行發言，隨後習近平發表談話，國務院總理李強也出席場座談會，但官媒並未發布習近平的詳細談話內容。

▲馬雲難得出現在中共官方場合中。（翻自《BBC中文網》）

另外《BBC中文網》指出，這是馬雲自2020年底、阿里巴巴相關的螞蟻集團（Ant Group）首次公開募股（IPO）被中共叫停以來，首次重新出現在官方場合。馬雲自2021年起不斷傳出「被消失」的傳聞，2022年更傳出他已在日本置產居住，而他本人在近幾年也沒有公開露面。中國市場監管總局表示，阿里巴巴於2021年因壟斷行為收到處罰後，已完成對該公司的監管與評估。

不過對於馬雲重新出現在中國官方場合上，網友們有不同看法，認為他可能是配合中共「做做樣子」，參加完會議就離開中國。還有網友直呼：「希望中共放過他吧！」、「皇帝說了算。」



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