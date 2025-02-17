大業實中開學看「生命鬥士」　培養熱愛生命及挫折忍耐力

▲▼嘉市大業實中在影城辦始業典禮，藉由觀賞「台灣超人」，透過生命鬥士的勇敢堅韌，培養孩子們對生命的韌性 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義市大業實驗國民中學日前全校近300師生至知名影城辦理始業式，始業式以曾獲國際3D大獎的曲全立導演最新執導「台灣超人」揭開序幕，片中紀錄發生在土地上真實的生命故事，期能透過生命鬥士的勇敢堅韌，培養孩子們對生命的韌性，成為影響未來的人。





黃敏惠市長表示，教育決定人才、人才決定未來，教育首重對生命的熱愛，啟發孩子重視生命的熱情，生命將會獨一無二。嘉義市政府教育處規劃安排、游梅公益信託慈善基金贊助觀影課程，基金委員楊焜耀代表基金會蒞臨影城，為孩子們的生命教育始業式導讀故事，委員提及嘉義市勇敢突破傳統限制，開辦實驗教育，肯定嘉義市的教育，並說孩子們很幸福。



教育處郭添財處長表示，黃敏惠市長重視人才教育，把最好的教育給孩子，期許孩子們在面對挑戰、挫折，能夠拿出嘉義市Kano永不放棄的精神，活出自己的精彩。

▲嘉市大業實中陳明君校長回贈禮品 。（圖／嘉義市政府提供）



觀影前，陳明君校長帶領孩子「靜心運動」，幫助孩子們把心歸零、與自己對話、並對新學季做出自我期許，並贈送孩子們「三心三力」-自信心、熱心、關懷心，學習力、行動力、生命力，活出自己的美麗，做自己的偶像。映後，引用黃敏惠市長對「台灣超人」的詮釋，期許每一位孩子，都能「每天超越自己」，自我實現。



七年級的周文傑同學說，他對片中發明家劉大潭最為敬佩，不受身體障礙限制，積極面對生命，看到自己的優勢，這和學校老師一直幫助他找到自己的優點是不謀而合，日後，他也要好好學習，並且做對社會有益的事情；家長會沈承諺會長亦特別指出，感謝黃敏惠市長、教育處郭添財處長對教育的用心以及游梅公益信託慈善基金的貴人們，給孩子們生命的饗宴，而學校在始業式的安排，具有生命價值與意義，身為大業實中的家長，與有榮焉。