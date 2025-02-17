網購不做「1件事」被友酸自私　網怒嗆：一堆廢話



▲朋友表示，網購不拍開箱影片很自私。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

現在網購方便，在家就能輕鬆購物。而一名網友表示，朋友稱正常人網購都會拍開箱影片，不拍的很自私，「我就是那個買了就算了的人，這輩子還沒寫過評論。」但也有人認為，「一堆定型稿的廢話在騙錢，不如不要評。」

原PO在PTT發文，「幫朋友拍取貨開箱影片，拍完後叫我傳影片給他，他要上傳評論，我好奇問：你都會上傳嗎？」朋友回，「正常人都會上傳吧？買了之後不分享心得是要多自私？」

原PO說，「我就是那個買了就算了的人，這輩子還沒寫過評論，這樣有很自私嗎？你們都會給評論？不可能只有我不寫吧？對吧？」

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貼文一出，不少人紛紛留言，「台灣一堆心得都是講包裝、送貨速度跟產品使用心得完全無關，老實說參考度超低」、「你朋友是為了蝦幣啦拍影片蝦幣比較多」、「一堆定型稿的廢話在騙錢，不如不要評」、「說你自私怎麼會有這種朋友」、「他是不是想賺一塊不想被你發現，所以反應這麼大」。

不過也有人說，「我會寫一堆心得欸，從包裝到使用還寫的很瑣碎。尤其貓用品，貓咪玩不玩、吃不吃、吃了怎樣，我都會寫上去。我自己也會看別人的評論參考要不要買，但除了負評以外，其他基本完全沒參考價值。」