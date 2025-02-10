海外網購手機、PS5要收750元「17項商品曝」！2情況不用繳錢

▲海外網購PS5將收取750元審查費。（圖／記者蘇晟彥攝）



記者施怡妏／綜合報導

國家通訊傳播委員會（NCC）日前修改相關規定，任何從國外攜帶或進口的「自用第二級電信管制射頻器材」，需繳審查費750元，品項包括手機、平板、WiFi分享器、藍牙耳機、藍牙喇叭、藍牙鍵盤、無線麥克風、無線遙控玩具等等，都會被收費，引來大批民眾抱怨，

NCC修正《電信管理業務規費收費標準》第14條標準，從今年2月3日起，民眾進口自用「第二級電信管制射頻器材」， 每件要收取審查費750元給NCC。到底哪些要收費呢？科技網站「iPhone 瘋先生」就整理出17項須收費的商品。

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．智慧型手機

．平板電腦（具備行動網路或Wi-Fi功能）

．藍牙耳機或任何品牌無線耳機

．無線麥克風

．藍牙音箱

．無線鍵盤、無線滑鼠

．藍牙鍵盤滑鼠組

．遊戲主機（如PlayStation 5、Nintendo Switch）

．VR設備（如PlayStation VR2、Meta Quest 3）

．無線遊戲手把

．Wi-Fi分享器、無線路由器

．行動網路熱點分享器

．智慧家居設備：智慧燈泡、智慧插座、智慧門鈴等

．攝影監控設備：無線攝影機、智慧監視攝影機等

．RFID門禁卡

．NFC讀取設備

．GPS追蹤器



民眾黨在臉書發文，轉發NCC說明，有2種情況不需要繳750元審查費，第一個是，透過正規進口商、代理商購買，第二個則是民眾出國購買，攜帶5部以下入境也免費。NCC進一步指出，原本是海外郵寄3部以上才收費，「新規定是，無論幾部都要收審查費」，政策主要針對水貨進行管理，反映行政成本，也保障消費者權益。

對此，不少網友留言罵，「就是沒有油水可撈講明就好」、「笑死，行政成本」、「收到750的依據是什麼？有附檢測報告嗎」、「沒檢驗收檢驗費，擺明搶劫一般民眾，肥死代理商就是了」、「NCC懂設備嗎？還是缺油水」、「不騷擾商家，向小巿民抽刀的意思？」「憑什麼代理商不影響，跟代理商一起吃飽飽好棒喔」。

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