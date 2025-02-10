　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

海外網購手機、PS5要收750元「17項商品曝」！2情況不用繳錢

▲▼ PS PORTAL,PlayStation Portal 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲海外網購PS5將收取750元審查費。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者施怡妏／綜合報導

國家通訊傳播委員會（NCC）日前修改相關規定，任何從國外攜帶或進口的「自用第二級電信管制射頻器材」，需繳審查費750元，品項包括手機、平板、WiFi分享器、藍牙耳機、藍牙喇叭、藍牙鍵盤、無線麥克風、無線遙控玩具等等，都會被收費，引來大批民眾抱怨，

NCC修正《電信管理業務規費收費標準》第14條標準，從今年2月3日起，民眾進口自用「第二級電信管制射頻器材」， 每件要收取審查費750元給NCC。到底哪些要收費呢？科技網站「iPhone 瘋先生」就整理出17項須收費的商品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

．智慧型手機
．平板電腦（具備行動網路或Wi-Fi功能）
．藍牙耳機或任何品牌無線耳機
．無線麥克風
．藍牙音箱
．無線鍵盤、無線滑鼠
．藍牙鍵盤滑鼠組
．遊戲主機（如PlayStation 5、Nintendo Switch）
．VR設備（如PlayStation VR2、Meta Quest 3）
．無線遊戲手把
．Wi-Fi分享器、無線路由器
．行動網路熱點分享器
．智慧家居設備：智慧燈泡、智慧插座、智慧門鈴等
．攝影監控設備：無線攝影機、智慧監視攝影機等
．RFID門禁卡
．NFC讀取設備
．GPS追蹤器

民眾黨在臉書發文，轉發NCC說明，有2種情況不需要繳750元審查費，第一個是，透過正規進口商、代理商購買，第二個則是民眾出國購買，攜帶5部以下入境也免費。NCC進一步指出，原本是海外郵寄3部以上才收費，「新規定是，無論幾部都要收審查費」，政策主要針對水貨進行管理，反映行政成本，也保障消費者權益。

對此，不少網友留言罵，「就是沒有油水可撈講明就好」、「笑死，行政成本」、「收到750的依據是什麼？有附檢測報告嗎」、「沒檢驗收檢驗費，擺明搶劫一般民眾，肥死代理商就是了」、「NCC懂設備嗎？還是缺油水」、「不騷擾商家，向小巿民抽刀的意思？」「憑什麼代理商不影響，跟代理商一起吃飽飽好棒喔」。

延伸閱讀...
收審查費引民怨！NCC列11大QA　「一律收750元」不管商品價格
收審查費會導致3C產品漲價嗎？　NCC解答：不影響國內市價

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
201名作家聲明挺罷免　九把刀入列名單一次看
大S驟逝！詹惟中認有感應到她　懇求1事：才是真正在幫忙
新iPhone本週將突襲發表　支援AI功能
評「大罷免是惡質憲政慣例」　沈富雄點民進黨3人成歷史罪人
大S樹葬！網傳2年再挖骨灰丟焚化爐　北市殯葬處：絕不可能
張學友回來了！北高雙蛋9場票價、搶票日曝光
快訊／NFL第59屆超級盃王者出爐　費城老鷹甜蜜復仇奪隊史第
翻2026行事曆！請4天「2月爽放半個月」　網驚：放到元宵

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣燈會超「巨」彩蛋！進擊的巨人高空俯視　震撼照破萬人讚爆

超猛寒流「急叩119報案」理由卻扯爆！萬人炸鍋：送去殯儀館

台灣燈會踩街12日下午登場　國內外19個表演團體鬧元宵

海外網購手機、PS5要收750元「17項商品曝」！2情況不用繳錢

被攻擊品德有問題　486先生無奈曝「不求回報」1善舉：有病？

主管曝真心話「超不愛頂大生」！他寧用一般學歷菜鳥：學得慢沒關係

台灣旅客喊沒錢「匯台幣換日幣」　在日台人慘被騙：變警示帳戶

翻2026行事曆！他請4天「2月爽放半個月」嗨翻　網驚：放到元宵

元宵連2天雨最大　兩波溫度低點「周日挑戰冷氣團」

快訊／10:39台南規模4.0地震　6縣市有感「最大震度3級」

2NE1朴春台上險走光！ CL「緊抓領口」保護她

賈永婕強忍悲傷開工 為大S「哭腫雙眼」！

前鎮運河再現黑色塑膠袋！　新增3袋送鑑識中心檢驗

【沒有魚可以在我手上餓S】妹妹霸氣挖一大匙飼料往魚嘴裡放XD

休旅車失控猛撞路邊2車！男子剛停車　買早餐秒遭殃10歲女童嚇哭送醫

求婚號召朋友一起大跳抖音舞XD！全場爆笑新娘大喊：我願意！

AKIRA身旁翻譯超像瑪莎XD

「聽到台灣行程就說好？」 SJ利特證實：因為很喜歡XD

【你吃你的我拍我的XD】長頸鹿集體搶紅蘿蔔　女遊客被鎖喉還不忘喊：拍我！

徐薇到機場飛機已飛走　老公反應網讚爆

台灣燈會超「巨」彩蛋！進擊的巨人高空俯視　震撼照破萬人讚爆

超猛寒流「急叩119報案」理由卻扯爆！萬人炸鍋：送去殯儀館

台灣燈會踩街12日下午登場　國內外19個表演團體鬧元宵

海外網購手機、PS5要收750元「17項商品曝」！2情況不用繳錢

被攻擊品德有問題　486先生無奈曝「不求回報」1善舉：有病？

主管曝真心話「超不愛頂大生」！他寧用一般學歷菜鳥：學得慢沒關係

台灣旅客喊沒錢「匯台幣換日幣」　在日台人慘被騙：變警示帳戶

翻2026行事曆！他請4天「2月爽放半個月」嗨翻　網驚：放到元宵

元宵連2天雨最大　兩波溫度低點「周日挑戰冷氣團」

快訊／10:39台南規模4.0地震　6縣市有感「最大震度3級」

桃園燈會8歲童與家人走失　機警向巡警求助順利與家人團聚

TikTok被禁壓力太大　28歲女睡醒右眼莫名腫痛「失去視力9天」

突襲委國最大黑幫「阿拉瓜火車」　祕魯警救123名女性

放手吧爸媽！9件事讓孩子更棒　別再用「不可以」阻擋成長

王仁甫全家過年意外「開車環島」　季芹親曝玩台灣3縣市原因！

快訊／新莊自治街市場起火！急疏散5人1狗　2男嗆傷送醫

霍建華、林心如「新婚宅」現交易　苗栗人1.77億無貸款入手

包開箱／泰星Apo機場時尚曬Dior極簡大托特包！奶茶色、棕色都超美

基隆兩警分局長交接布達　謝國樑盼打造安全宜居城市

快訊／粉碎酋長3連霸美夢　老鷹四分衛赫茲奪超級盃MVP

AKIRA身旁翻譯超像瑪莎XD

生活熱門新聞

鋒面要來了！　全台變天「大範圍明顯降雨」

把握陽光！　「全台紅通通下3天」雨最大時間曝

中興大學碩士班考試　1人違規使用手機取消資格

南投意麵攤正妹爆紅！IG找到了

醫驚曝1／3患者感染「這症」　多數人沒抵抗力

王浩宇分享墾丁「超熱鬧」！人潮畫面曝

今晨5.2℃！　明晚變天「全台有雨」下最大地區曝

一堆喊這波入冬最冷　鄭明典揭「特別寒流」原因

鋒面要來了！　全台有雨「下最大」地區曝

「4星座」未來15天好運不斷！

不是人撞的！新竹紅綠燈倒了「原因超狂」

快訊／21縣市低溫特報！急凍跌破10度　8地非常寒冷

快訊／10:39台南規模4.0地震　6縣市有感「最大震度3級」

嘉義凌晨01：39規模4.4地震！最大震度4級

更多熱門

相關新聞

NCC「750元之亂」有解方？　沈伯洋曝今協調2重點

NCC「750元之亂」有解方？　沈伯洋曝今協調2重點

國家通訊傳播委員會（NCC）針對海外購入配備WiFi、藍牙的3Ｃ、智慧居家產品回台都將要收取審查費750元，引來民怨。對此，民進黨立委沈伯洋說，站在法規的角度，NCC並無問題，但因為分類範圍太廣，造成民眾反彈，而要解決其實很簡單，就是把受規範的種類標準更改，不過因為藍白阻擋NCC人事，目前委員會人數不足，所以10日協調的重點，就是找到法源讓NCC在人數不夠之下開會，或去暫時凍結命令。

集運商巧巧郎霸氣喊「750元審查費我們買單」

集運商巧巧郎霸氣喊「750元審查費我們買單」

牛奶促銷「買1送4」超霸氣！內行曝真相

牛奶促銷「買1送4」超霸氣！內行曝真相

NCC750元之亂惹民怨　藍爆委員會時序真相

NCC750元之亂惹民怨　藍爆委員會時序真相

網喊「花750元檢測很便宜」　Cheap怒曝真相

網喊「花750元檢測很便宜」　Cheap怒曝真相

關鍵字：

NCC審查費政策網購電子产品

讀者迴響

熱門新聞

林俊傑被爆秘戀「小20歲正妹網紅」

賓果財富密碼瘋傳！數學老師實測結果出爐

大樂透「頭獎2.8億」開獎了

大S樹葬回歸自然？殯葬業者揭真相

一家三口遇堵車　爸爸下車尿尿「不見了」

她罹胃癌3期「因忽視1警訊」　醫：90%患者都有

鋒面要來了！　全台變天「大範圍明顯降雨」

把握陽光！　「全台紅通通下3天」雨最大時間曝

汪小菲精神崩潰「火大切割張蘭」

10歲屁孩玩火釀禍... 他豪車剛到手燒成廢鐵　家長雙手一攤：沒錢

還勞工7天假！　藍營拚本會期闖關

中興大學碩士班考試　1人違規使用手機取消資格

南投意麵攤正妹爆紅！IG找到了

王陽明「韌帶撕裂、兩處骨裂」傷勢曝光

被投訴上班滑手機！保全哥卯起來1招反擊網讚爆

更多

最夯影音

更多

2NE1朴春台上險走光！ CL「緊抓領口」保護她

賈永婕強忍悲傷開工 為大S「哭腫雙眼」！

前鎮運河再現黑色塑膠袋！　新增3袋送鑑識中心檢驗

【沒有魚可以在我手上餓S】妹妹霸氣挖一大匙飼料往魚嘴裡放XD

休旅車失控猛撞路邊2車！男子剛停車　買早餐秒遭殃10歲女童嚇哭送醫

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面