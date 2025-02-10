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750元之亂！見網幫腔NCC　Cheap轟「沒思考能力」：別偷換概念

▲高雄一家通訊行老闆因為客戶平板資料無法轉移，揚言要被告詐欺 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

國家通訊傳播委員會（NCC）針對海外購入配備WiFi、藍牙的3C、智慧居家產品回台，都將要收取審查費750元，引來民怨。NCC事後列出11道QA回答疑惑，網上就出現一篇「別再被謠言蒙蔽，第二級電信管制射頻器材只有郵寄水貨業者才有收費問題！」對此，Cheap直呼「別偷換概念啦！」因為很多說法根本破綻百出。

Cheap昨（9）日在粉專貼出一張圖，圖中的文字內容，是喊話其他人別被謠言蒙蔽，「第二級電信管制射頻器材只有郵寄水貨業者才有收費問題！NCC說明如下：1.正規進口商、代理商不受影響。2.民眾出國自行攜帶5部以下入境，完全不受影響不收費。3.政策主要是針對郵寄的水貨進行管理，反映行政成本，也保障消費者權益。」

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Cheap忍不住列出6點，反駁網友說不受影響、750元檢驗費不貴等問題。首先是「民眾不受影響」，他直嗆「民眾自己帶五部以下不受影響，X！這就不是問題，一般人買藍芽3C主要還是依靠網購郵寄，誰吃飽沒事天天出國買？」根本就是避重就輕，誤導普通民眾會不受影響。

再來，稱這麼做「是為了打擊水貨商」，他認為想打擊水貨商，就去找水貨商的麻煩，「不要拿普通人當提款機，真正的水貨商還是有辦法規避啦！」反而一般人沒這些管道，只能乖乖被剝皮，「現在是封建時代？鄰居犯法，全街受罰，這合理嗎？」

第三點是「750元很便宜」，Cheap直言這不是錢的問題，「沒檢驗為啥要給他錢？全台灣的人一人給我一元，我就是千萬富翁了，一元很便宜啊，但人家憑什麼給我錢？」但也還好NCC打算一次收750，「要是只收75，溫水煮青蛙，恐怕反彈沒這麼大。」

第四點「擔心妨礙通信」，Cheap質疑「那全部的水貨都不能進口，交個750元就變安全，什麼狗屁理論？」直接說保護費還比較誠實。第五點「NCC早說要開放免驗」，他開轟這是政治腦最喜歡PO的圖，說2020年NCC說要免驗，但在野黨說不要，怕藍芽變炸彈，「靠北，笑死，今天那750元，是能驗炸彈？啊就不是啊！是在北七啥？然後擔心郵寄是炸彈，我肉身帶回又不怕了？」

最後「最幹的是海關」，「錢是NCC收，查驗有沒有超過五部是海關的事，真的廢。海關忙得要死，要抓也很難，NCC才會說五部以下免費。」

貼文引發討論，「民眾不受影響這句話真的很諷刺」、「請出國買，順便旅遊支持國（外）旅」、「需要思考的是，如同Cheap所說，收75可能還溫水煮青蛙不會反彈這麼大，一次收750這個毫無依據的高額數目，實在很有阻止民眾網購自由，為國內消費電子代理商當門神的嫌疑」、「哪個水貨商只會進一部？到底針對誰？」

【延伸閱讀】
►海外網購手機、PS5要收750元「17項商品曝」！2情況不用繳錢
►收審查費引民怨！NCC列11大QA　「一律收750元」不管商品價格

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