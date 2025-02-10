集運商巧巧郎霸氣喊「750元審查費我們買單」！網點1問題：真大膽

▲出國返台隨身攜帶5部以下免繳交審查費，但如果是網購則需要收取750元。（示意圖／記者蘇晟彥攝）

記者施怡妏／綜合報導

自海外購入配備WiFi、藍牙的3Ｃ、智慧居家產品郵寄回台，國家通訊傳播委員會（NCC）2月5日起都要收審查費750元。貨運公司「巧巧郎」表示，個人網購自用2件以下，產生的750元審查規費，「全額由巧巧郎買單，蛇年第一個大福利！」不過，就有網友質疑，「沒這麼好康吧」，猜測不是合法報關。

「福利來了！NCC審查費750元巧巧郎吸收！」貨運公司「巧巧郎」在粉專發文，最近大家鬧得沸沸揚揚的750元審查費，許多會員原本擔心這筆審查費用會增加他們的購物成本，現在可以放心購物，「個人網購自用2件以下產生的750元審查費用，全額由巧巧郎買單」。

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消息曝光，網友紛紛大讚，「可以改名叫巧巧佛嗎？」「我很慶幸一直以來都是使用巧巧郎的服務」、「巧巧郎我大哥」、「太猛了吧，不愧是我大巧巧郎」、「太佛了這個」、「巧巧郎太強啦，簡直強到沒有天花板，超讚的」。

也有網友把消息轉發到PTT，網友卻擔心，「這會賠死，一公斤運費才多少錢」、「沒聽過免費的最貴嗎」、「不就把750先加在售價裡而已」、「騙人沒用過轉運商吧，這類服務報關名目和金額幾乎每家都亂填的」、「品名價格都亂報一通，看海關要不要查而已」、「膽子真大」、「黨會不開心，等等開始查集運」、「就跟集運公司報關稅一樣，不照實際價格申報，是不是就繞過去了」。

據了解，早在去年11月12日NCC就已經公告相關辦法，公告「電信管理業務規費收費標準」第14條修正草案發布事宜，發布後，針對進口2部以下供自用之電信管制射頻器材，將收取「自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費」新臺幣750元，並非在預算被砍之後才有此政策。