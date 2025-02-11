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NCC喊「人工審查每案半小時」　Cheap戳致命傷：早都自動化了

▲▼ PS PORTAL,PlayStation Portal 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者周亭瑋／綜合報導

國家通訊傳播委員會（NCC）的「750元之亂」，引爆輿論強烈反彈，目前NCC也承諾暫緩收費再研擬；然而，NCC北區監理處簡任技正楊朝棟昨（10）日透露，每案人工審查時間要耗費半個小時，再度掀起論戰，網紅Cheap也忍不住吐槽，「人家全部自動化處理，就你要人工審查？」

楊朝棟10日受訪時強調，NCC必須逐一審視民眾附上的產品型錄、購買網址與自用切結書等資料，絕非蓋個章就收錢，尤其民眾有時附上的資料不齊，NCC還得另外上網查詢或請民眾補齊資料後再審，即使都很順利，每案審查時間也要耗費半個小時。

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這番話讓Cheap不以為然，犀利表示「要檢查你填的對不對，加上點滑鼠查型錄，簡稱『核對資料』，收你750元，啊你公務員沒領薪水？對個型號要半小時，眼睛鑲金的？不同人買一樣的東西，一樣重複審查，同廠牌、同型號是要審幾次？總統、院長說打造科技島、AI內閣，NCC繼續工人智慧？光對資料不用拆，就知道有無違規？要是川普當總統，NCC你早就被裁了。」

▲NCC國家通訊傳播委員會,中華民國國家通訊傳播委員會,政府機構,電信通訊及廣播電視等信息流通的最高主管機關。（圖／記者謝婷婷攝）

▲國家通訊傳播委員會。（圖／記者謝婷婷攝）

Cheap直言，有國外網購經驗的都知道，NCC說的這些事情，EZWAY都有在做，就是用EZWAY進行預委任，「人家全部自動化處理，就你要人工審查？」

對此，網友們紛紛回應，「AI科技島？」「厲害的是，到處有人洗地，被搶劫了還要彎腰90度道謝，真的有病」、「以後可以編入教科書，說明什麼叫做『巧立名目』」、「就是個笑話」、「這政府搞得我很想移民」、「越描越黑的真實教材」。

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