台灣燈會週六逾220萬人次塞爆燈區　市府應變疏運方案

▲高鐵桃園站加上機捷A18站，湧入大量遊客。（圖／新聞處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

2025台灣燈會在桃園，12日於青埔正式開幕後，今（15）日迎來首個週六假日，由於好天氣加持，截至晚間9時許，根據中華電信人流統計，已經湧入220萬人次遊逛燈區；雙主展區的A18與A19兩燈區，最高同時有近17萬人，且不重複在場參觀；高鐵桃園站加上機捷A18站，湧入大量遊客，最高有近3萬人進出或停留。

因應參觀燈會人潮，桃園市政府啟動緊急應變措施，機場捷運首先加開列車並加派司機員因應；高鐵公司則啟動人潮分流機制，疏導參觀燈會人潮。

此外，桃園市政府也啟動公路接駁，提供A16至A18、A19至A20往返交通服務，機捷公司與警察局也派員至現場引導乘客搭乘；同時，機場捷運公司為加快民眾進出站，也機動取消刷卡，加快人潮疏散；針對高速公路回堵車輛，則請高公局發布相關訊息，將車潮疏導至大園交流道，分散車流。

▲人潮塞爆燈區。（圖／新聞處提供）

桃捷公司則於A18站高鐵桃園站，華泰購物中心與高鐵連接通道採單向進出管制，避免旅客與進出站旅客交織，加快捷運進出站；A19站桃園體育院區站，因當站人潮過多，列車亦採取過站不停，疏導旅客至A18桃園高鐵站下車。此外，桃捷亦將加班列車全數發出，加入疏運行列，已達最大加班車運能。

至於自行駕車前往燈區民眾，市府也事先規劃A16橫山站與A20興南站周邊設置停車場，鼓勵民眾轉乘機場捷運或搭乘接駁車前往燈區。因應今日湧進之人潮，交通局提前至晚間8時啟動散場模式，增派一倍以上接駁車加強A18往返A16及A19往返A20的疏運能量，鼓勵民眾因應眾多人潮提早離場準備，避開散場尖峰。

桃園市政府表示，15日前往燈區賞燈之民眾，大都搭乘機場捷運，但市府於台鐵車站亦有安排疏導，故鼓勵民眾可多利用高鐵及台鐵，除高鐵可至桃園站外，台鐵南下方向，可於內壢站下車，北上方向，可搭乘至楊梅站，兩站均安排轉乘措施，可搭乘免費接駁車前往燈區。