2025台灣燈會賞燈新體驗　「城市聚光燈」5D互動多元燈飾匯集

▲「山海城花．夢映客庄」觸碰後，會有泡泡和燈光隨之變化互動的作品。（圖／客家局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025台灣燈會在桃園的雙展區，開展後吸引眾多民眾共襄盛舉。由市府客家局規劃、位於機捷A19站「光的遊戲場」展區的「城市聚光燈」燈區以桃園多元族群匯聚特色為設計主軸，匯集了客家、閩南、眷村、新住民和原住民等主題作品和燈飾畫，並且跳脫傳統賞燈印象，結合視、聽、觸、嗅、味等5D感官體驗，帶給民眾嶄新的賞燈樂趣。



客家局15日表示，廣受大小朋友喜愛的作品「山海城花．夢映客庄」，由三座分別代表桃園山客、海客、都會客等不同區域特色的燈飾組合而成，可愛的外型自試營運以來即迅速引起遊客注意；因作品本身一經觸碰就會吹出泡泡和音樂，令參觀者紛紛加入觀賞互動行列。

▲「傳響」以嗩吶意象搭配現代客家歌，將客家八音的樂曲樣貌具像化呈現。（圖／客家局提供）

另一作品「盛．交會．共食的光」巧妙融合客語「食茶(喝茶之意)」用語，外型以烘茶籠為發想，內部陳設運用曬茶竹篩放上茶葉與茶枝排列成茶田意象，散發出陣陣茶香；作品並結合行動藝術，每日限量場次邀請民眾入內品茗、聆聽輕柔樂曲，大家沉浸在茶的氛圍，共享美好時光。

▲作品「帶路」的亮彩造型，搭配客家童謠“咕咕雞”的旋律，成為親子必拍燈飾。（圖／客家局提供）

燈區除了提供觀賞、觸碰、品嚐和聞香等體驗外，還有其他作品結合不同類型的客語音樂共同展演。像是富有吉慶和勤勉寓意的作品「帶路」，以雞為造型搭配客家童謠進行展演，生動有趣的呈現方式頗受民眾好評；另一作品「傳響」則擷取「嗩吶」意象並結合現代客家歌，將客家八音的樂曲樣貌具像化呈現。

▲以傳統習俗-舞龍舞獅為題之閩南燈飾畫，呈現歡樂活潑的年節氛圍。（圖／客家局提供）

此外，「城市聚光燈」燈區還有以閩南和眷村意象創作的燈飾畫，有將閩南傳統技藝春仔花的作品意象融入燈飾畫視覺，也有運用吉慶諧音的花瓶(平安)創作，以不同的燈飾畫呈現多樣閩南文化與精神。而桃園著名的眷村文化當然也少不了，近年活化再利用成為文化場所的眷村鐵三角，也將其精神意象再次重現，引領民眾欣賞回憶。

「2025台灣燈會在桃園」展出期間也安排有許多客家主題表演活動，2月17日(農曆正月二十日，天穿日)設定為客家日，將邀請多組客家藝文團隊與歌手在機捷A18站「主燈展演場」展區主舞台演出，歡迎民眾前來體驗豐富的客家文化展演。