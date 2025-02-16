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台灣燈會人潮多到爆　桃捷公司創新區間車調度

▲台灣燈會人潮爆，桃捷創新區間車靈活調度

▲台灣燈會人潮多到爆，桃捷公司創新區間車靈活調度。（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025台灣燈會12日正式開燈後，15日第一個周末因天氣好轉，吸引大批民眾前往桃園青埔賞燈，機場捷運通往燈區A18和A19站的班車，出現班班爆滿。因賞燈人潮實在太多，晚間6點多，桃捷公司採取A18站動線管制，華泰側的2號出口只進不出、高鐵側的1號出口只出不進措施。

桃捷公司說，機場捷運14日的運量達到19.2萬人次，僅次於今年的跨年夜。桃捷實施多項主動貼心服務與創新區間車調度，使旅客一到站就可以順利上車，開心賞燈、平安回家。在燈會開始前夕，桃捷公司即進行全車隊電聯車的檢測專案，確保列車的妥善狀態。

▲台灣燈會人潮爆，桃捷創新區間車靈活調度

為了讓賞燈民眾能快速地進出燈區，從7日試營運起，實施A14a機場旅館站到A22老街溪站的區間加班車，平均班距縮短約為7.5分鐘，並且觀察列車乘載狀況，適時將區間車開往台北方向增停，因此即使賞燈民眾絡繹不絕的進入車站，都能順利地疏運離開燈區，並未實施車站人潮管制措施。

預期燈會期間會有大量人潮搭車，桃捷公司思考旅客的需要，規劃車站支援勤務，動員全體同仁進駐車站引導旅客及提供諮詢服務。每天也針對前一日的營運狀況加以檢討，提出優化的服務措施，例如在A18高鐵桃園站以人工發售前往桃園機場的單程票，以縮短由高鐵轉搭機捷的出國旅客購票時間。除此之外，在車站內也增設行李寄放櫃，讓民眾可以輕鬆賞燈。

桃捷公司負擔賞燈人潮的疏運重任，除了員工積極投入外，桃捷志工隊也熱情的參與，車站的清潔人員與保全更加密了巡邏的頻率，加上警力支援，一天就增加約220名人力。今明兩天的天氣狀況預期良好，桃捷公司歡迎民眾搭乘大眾運輸工具前往桃園青埔賞燈，如遇到人潮較多的時候，也請依照現場指標與工作人員引導行進，享受「光聚千塘串桃園」的精彩亮點。

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