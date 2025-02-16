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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

秀氣爆後「笑到併軌」照打臉吳音寧　凌濤：自證砍預算合情合理

▲吳音寧氣爆後大笑照。（圖／凌濤提供）

▲吳音寧氣爆後大笑照。（圖／凌濤提供）

記者鄭佩玟／台北報導

台中新光三越發生氣爆已經造成4人身亡，桃園市議員凌濤日前點名中辦副執行長吳音寧出席應變會議與官員談笑風生，態度令人心寒，吳音寧則對此回應，自己只是向媒體朋友笑一下，很快就去開會。凌濤今（16日）再秀出照片緊咬，吳音寧是在「會議室內」跟劉世芳、何欣純前後有說有笑，這笑容之大、舉止之不掩飾，「笑到併軌」，指控哪裡不實？哪裡人身攻擊？說謊不打草稿！

吳音寧昨日還原當天的過程，氣爆發生後，卓榮泰便來到台中聽取簡報，「昨天下午大約2點，我抵達勞動部發展署中彰投分署，準備參與簡報會議」，但由於提早到達，所以自己先上樓，「我走樓梯時可能有笑了一下，向媒體朋友們，然後就上樓進入會議室。」她痛批，國民黨從來不會就事論事、只會濫用不實的形容詞對特定人士進行人身攻擊，「我在北農時，經歷多了。」

凌濤今諷刺，吳音寧寫澄清文反而當場翻車，並曬出照片、影片指出，吳音寧是在「會議室內」跟劉世芳、何欣純前後有說有笑，聊到忘情之處，還歪頭燦笑，這笑容之大、舉止之不掩飾，「笑到併軌」，讓所有看到的人都感到心寒。指控哪裡不實？哪裡人身攻擊？說謊不打草稿。

凌濤說，這位當年尷尬高喊「不！我回來了！我回來了！」，自稱接受母親之河濁水溪的徵召，如今落選後來中辦酬庸任職的吳音寧，結果竟然還能公然說謊，欺騙市民，這樣的官員，憑什麼領人民的納稅錢？而另一邊，中辦執行長莊競程則是在帛琉「拚外交」繼續渡假，邊渡假、邊發臉書崩潰痛罵國民黨對他的檢驗，大聲喊冤，「賴清德、卓榮泰已經來了，中辦不是主責機關！」

凌濤認為，如果總統、院長來了，中辦執行長可以去渡假？那中辦的功能到底是什麼？這不就自證沒功能砍預算是合理的嗎？不要說市長，連立委、中辦執行長的適格性都沒有。

凌濤說，當賴清德總統、卓榮泰院長、盧秀燕市長正規劃後續善後工作時，吳音寧可以肆無忌憚地在會議室內談笑風生，莊競程可以在帛琉邊渡假、邊崩潰發文，這一切都讓台中市民看得一清二楚，砍中辦預算真的是合情合理。
 

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