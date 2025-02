她被普丁特務騙！轉交「神秘包裹」給烏軍　淪人肉炸彈雙雙炸死

▲紅衣婦人不知代為轉交的物品中有炸彈。(圖/翻攝自Telegram,下同)



記者王佩翊/編譯

烏克蘭南部城市尼古拉耶夫(Mykolaiv)發生一起驚悚爆炸事件,導致一名女子與一名士兵當場被炸死,另造成6人受傷。根據調查,該名女子疑似是遭俄羅斯間諜欺騙,以高額報酬為誘因,要求她將物品轉交給烏軍士兵,然而她卻不知道裡面藏有炸彈,對方其實是想要讓她成為人肉炸彈,攻擊烏軍。

Woman BLOWS UP Ukrainian troops in shock Nikolaev explosion



She calmly places bag next to soldiers, explosion goes off, killing one and herself, 6 wounded, some in serious condition



Act of REVENGE for Ukraine conscripting her family members? pic.twitter.com/4MeXP7Nxyt