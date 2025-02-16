她被普丁特務騙！轉交「神秘包裹」給烏軍　淪人肉炸彈雙雙炸死

▲紅衣婦人不知代為轉交的物品中有炸彈。（圖／翻攝自Telegram，下同）



記者王佩翊／編譯

烏克蘭南部城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）發生一起驚悚爆炸事件，導致一名女子與一名士兵當場被炸死，另造成6人受傷。根據調查，該名女子疑似是遭俄羅斯間諜欺騙，以高額報酬為誘因，要求她將物品轉交給烏軍士兵，然而她卻不知道裡面藏有炸彈，對方其實是想要讓她成為人肉炸彈，攻擊烏軍。

Woman BLOWS UP Ukrainian troops in shock Nikolaev explosion



She calmly places bag next to soldiers, explosion goes off, killing one and herself, 6 wounded, some in serious condition



Act of REVENGE for Ukraine conscripting her family members? pic.twitter.com/4MeXP7Nxyt — RT (@RT_com) February 15, 2025

根據《每日郵報》報導，目前還無法確認這名女子的身分，她的屍體也當場被炸成碎片，需要透過DNA鑑定才能確認身分。警方調查發現，她事發前曾在社交媒體上留言回應一則高薪的跑腿廣告，於是將年幼的孩子留在旅館，隨後前往執行這項「任務」。

據悉，爆炸目標是尼古拉耶夫的軍事徵兵辦公室的工作人員。而調查指出，被害女子並不知道自己攜帶了炸彈，只是根據雇主的要求，將物品送往軍事徵兵辦公室。

對此，俄羅斯媒體聲稱，這名女子是自殺炸彈客，是她本人對烏克蘭軍隊的招募人員懷恨在心，才會選擇這種攻擊方式，但基輔當局並不認同這項說法。

事件發生後，已有Telegram頻道開始警告烏克蘭人不要再被運送物品的高薪廣告欺騙，以免受害。

警方已對這起爆炸事件展開調查，而女子將物品轉交給烏軍士兵的畫面也被拍下。這起事故導致女子與一名士兵死亡，另有6人遭波及受傷。