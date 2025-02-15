喬停戰！普丁重量級談判團隊曝光　專家：對上川普居下風

▲普丁的重量級談判團隊包括克宮首席外交政策顧問鄂夏柯夫（左）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美俄領導人近日同意開始談判推動結束烏克蘭戰爭，彭博14日引述消息人士說法指出，俄羅斯總統普丁正籌組擁有數十年高風險談判經驗的重量級團隊，包括克里姆林宮首席外交政策顧問鄂夏柯夫、高階情報機構負責人納雷什金等人，要與美國總統川普代表展開談判。

普丁選擇仰賴經驗豐富、技術高超的重量級人物參加談判並不讓人意外，這凸顯出俄羅斯領導人決心要在談判中爭取有利結果。自從普丁下令全面進攻烏克蘭以來的這3年，對於烏克蘭的要求幾乎未曾改變。

這支重量級團隊成員之中，克宮77歲首席外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）擁有半個多世紀的外交經驗，曾在1998年至2008年擔任駐美國大使，在與華府打交道方面有經驗。70歲高階情報機構負責人納雷什金（Sergei Naryshkin）曾在前蘇聯情治機關KGB與普丁共事，是普丁長期密友，共事時間超過40年。

已知俄羅斯2022年入侵烏克蘭之後不久，鄂夏柯夫與納雷什金都有參與烏克蘭早期停火談判事宜。

▲納雷什金與普丁共事超過40年。（圖／達志影像／美聯社）

金融家德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）在基輔出生，與普丁家族有關聯，曾在麥肯錫、高盛等公司的工作，返回俄羅斯之後在一間私募股權基金服務。德米崔耶夫加入談判團隊表明普丁願意在與川普打交道期間做出調整，可能在與川普談判人員進行非正式溝通時發揮關鍵作用。

▲德米崔耶夫擁有在麥肯錫、高盛工作的經驗。（圖／達志影像／美聯社）

相較之下，川普團隊在烏克蘭議題上缺乏同樣深厚的背景，且在跟俄羅斯直接談判這方面的經驗不足。由於協議達成之路仍存在高度不確定性，且普丁並沒有做出重大讓步的跡象，這些都可能成為談判桌上的重大負擔。

不過倫敦皇家聯合軍種研究所（RUSI）國際安全研究部資深研究員費里斯（Emily Ferris）表示，俄羅斯團隊在面臨川普這樣更難以捉摸的人打交道時，可能會處於下風，因為川普不拘一格的想法以及偶爾的強硬態度，與前任政府的路線截然不同，不得不考慮以前可能從未考慮過的情況。