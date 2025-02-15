澤倫斯基警告：若美不繼續軍援　烏克蘭將面臨「艱難生存戰」

▲澤倫斯基承認，如果美國不繼續軍援烏克蘭，那他們將難以對抗俄羅斯。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭總統澤倫斯基在慕尼黑安全會議上警告，如果美國停止軍事援助，那麼烏克蘭將面臨極其艱難的生存戰。澤倫斯基強調，烏克蘭將繼續奮戰，但缺乏美方支持將大幅降低烏方的勝算，而他也拒絕接受俄羅斯提出的停火條件，指責俄方只是想爭取時間重建軍力。

據《基輔獨立報》報導，澤倫斯基在NBC《與媒體見面》的節目中表示，如果沒有美國的支援，那麼烏克蘭將「非常、非常、非常難以維持」對抗俄羅斯的鬥爭與安全。與此同時，他也駁斥了按照俄羅斯條件談判停火的想法。

澤倫斯基聲稱，俄羅斯總統普丁尋求休戰的真正意圖，是想透過停火獲得喘息機會，緩解國際制裁，進而恢復軍力，為未來的侵略做準備。有鑑於此，澤倫斯基表示，任何不包含烏克蘭的美俄和平談判都不可信，基輔不會接受屈辱的條件。

澤倫斯基發表此言之際，正值美國與歐洲盟友在援助烏克蘭問題上出現分歧。美國副總統范斯（JD Vance）在慕尼黑會議上，對歐洲領導人發出尖銳批評，德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）也作出反擊，指責川普政府破壞長期盟友關係。隨著分歧擴大，歐洲對於西方未來是否仍能維持團結、共同對抗俄羅斯感到擔憂。

此外，川普近來的言論也讓歐洲領導人感到不安。川普淡化了來自共和黨內部的批評，對烏克蘭戰爭採取模稜兩可的態度，甚至未對俄羅斯侵略表態。儘管美國立場搖擺不定，澤倫斯基仍抱持希望，認為若川普選擇支持烏克蘭，就能對普丁施壓，迫使俄方結束戰爭，「如果川普站在我們這邊，不再保持中立，我相信他能夠迫使普丁停戰。」