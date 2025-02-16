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美特使：歐洲「不會參與」烏克蘭和平協議談判

▲▼烏克蘭問題特使凱洛格（Keith Kellogg）。（圖／路透）

▲烏克蘭問題特使凱洛格（Keith Kellogg）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國前總統川普（Donald Trump）對烏俄戰爭的處理方式再次引發歐洲盟友不安。根據美方官員透露，華府已向歐洲各國發送問卷，詢問各國對基輔安全保障的具體貢獻，然而，川普的烏克蘭問題特使凱洛格（Keith Kellogg）在慕尼黑安全會議上明確表示，歐洲不會在烏克蘭和平談判中擁有發言權。

根據《路透社》報導，凱洛格在會議上表示，美國將在談判中擔任中間人，而烏克蘭與俄羅斯才是主要的談判方，當被問及歐洲是否能參與時，他直言，「我是現實主義者，我認為這不會發生。」他表示，烏克蘭「當然」會參與談判，還說如果不讓烏國參與談判是愚蠢的決定。

凱洛格補充，未來的烏俄談判可能會涉及俄羅斯的領土讓步，同時西方國家也應加強對普丁石油收入的制裁，並強調制裁應更加有效，以限制俄羅斯經濟。

川普近日未事先知會歐洲盟友或基輔，就直接與俄羅斯總統普丁通話，並宣布立即啟動和平談判，震驚各界。美國官員近期也強調，他們希望北約（NATO）的歐洲盟友在區域事務上承擔起主要責任，因為美國現在面臨其他優先要務，包括邊境安全和對抗中國。

此外，根據歐洲外交官透露，美國發送的問卷內包含6個問題，其中一題專門針對歐盟成員國，甚至直接詢問各國能派遣多少士兵。

對於美國的態度，歐洲領導人明確表達不滿，認為他們必須參與相關討論。芬蘭總統史都布（Alexander Stubb）強調，歐洲國家必須以實際行動證明自身影響力，「沒有歐洲參與，根本不可能討論烏克蘭的未來或歐洲的安全架構。」

法國方面則正與盟國磋商，計畫舉行非正式會議，討論烏克蘭問題，不過目前仍未有確切決定。波蘭外交部長西科斯基（Radoslaw Sikorski）則透露，相關會議將於17日召開。

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