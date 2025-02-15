▲中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅出席第61屆「慕尼黑安全會議」。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

大陸外交部長王毅於當地時間14日出席第61屆慕尼黑安全會議，針對烏克蘭危機，他重申中方立場，對於世界爭端與衝突，中國一貫主張對話協商、政治解決，以此為遵循積極開展外交斡旋。「任何衝突的終點都是談判桌，歷史最終一定是公正的。」中方樂見一切致力於和平的努力，包括美俄達成的和談共識。

綜合陸媒報導，德國慕尼黑當地時間2月14日下午15時至15時30分，應慕尼黑安全會議主席霍伊斯根邀請，中共中央政治局委員、外交部長王毅出席第61屆慕尼黑安全會議並在「中國專場」發表演講，結合會議主題就重大國際問題介紹中方立場，同時回答現場中外媒體提問。

針對中方是否通過中俄油氣貿易支持俄羅斯。王毅表示，中俄互為兩大鄰國，有著漫長邊界。兩國從過去的曲折經歷中汲取教訓，探索建立不結盟、不對抗、不針對第三方的新時代全面戰略協作夥伴關係。中俄之間有正常的經貿往來，他反問，「如果中國不從俄羅斯進口油氣，如何彌補缺口，保障14億多中國民眾的需求？」

針對如何解決烏克蘭危機，王毅再次闡述中方立場，「對於世界上的爭端與衝突，中國一貫主張對話協商、政治解決。在俄烏衝突問題上也一樣。中國不是這場危機的製造者，更不是當事方，但我們沒有隔岸觀火，更沒有借機牟利。」

王毅進一步說，從危機爆發的第二天，中方希望對話協商解決。習近平主席提出四點主張，就是中國立場的最權威闡釋。各國的主權和領土完整應得到尊重，聯合國憲章宗旨和原則應得到遵守，各方合理安全關切應得到重視，一切致力於和平的努力都應得到支持。

王毅表示，「我們以此為遵循積極開展外交斡旋，並同巴西等全球南方國家發起『和平之友』小組。形勢發展證明，中方的主張客觀、公正、理性、務實，體現了國際社會的廣泛共識。」

王毅強調，「任何衝突的終點都是談判桌，歷史最終一定是公正的。」中方樂見一切致力於和平的努力，包括美俄達成的和談共識。同時我們期待所有當事方和利益攸關方都能適時參與到和談的進程中來。戰事發生在歐洲大地，歐洲更有必要為和平發揮作用，共同解決危機的根源性問題，找到均衡、有效、可持續的安全框架，實現歐洲的長治久安。

美國總統川普12日與俄羅斯總統普丁通話，雙方同意在沙烏地阿拉伯會晤，雙方都有共識推動結束俄烏戰爭的談判。這是川普第二任期內美俄首次通話，兩人的電話通話時間持續了近一個半小時。

對此，大陸外交部發言人郭嘉坤13日在例行新聞發布會上表示，「俄羅斯和美國是兩個重要且有影響力的國家，中方高興地看到，俄美雙方正在就一系列國際問題加強溝通與對話。」

延伸閱讀：

「中美不能亂世界會遭殃」 王毅：若美方執意打壓 我們奉陪到底

樂見美俄達成談和共識 王毅談烏克蘭危機：任何衝突終點是談判桌

王毅狂用古文回外媒 還建議「找DeepSeek翻譯」

