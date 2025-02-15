視察中和秀朗橋北側開發工程　侯友宜：打造低衝擊開發示範區

▲侯友宜視察中和秀朗橋北側區段徵收開發工程視察進度並感謝施工團隊。（圖／新北市地政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜於今日（15日）前往中和秀朗橋北側區段徵收開發工程視察，了解工程進度並慰勞施工團隊。此開發工程歷經20年規劃與推動，解決當地低窪易淹水問題，並透過高填土整地、排水系統及共同管線建置等工程，打造新北市首個低衝擊開發示範區。侯友宜強調，該工程不僅將提升交通便利性，還將增設秀山消防分隊，縮短救災反應時間，並規劃公園、停車場等設施，全面提升居民生活品質。

侯友宜表示，中和秀朗橋北側的區段徵收已經走了20年，此開發工程一帶屬於低漥易淹水的地段，原大多做為停車場使用；市政府克服重重困難，進行高填土整地、排水系統及共同管線建置等工程作業，將這塊土地打造成新北市第一個採用低衝擊開發方式設計的開發示範案，這塊地是銜接中和、永和很重要的區域，且緊鄰新店及環狀線秀朗橋站，未來完工後將大幅提升交通便利性。

▲消防局秀山分隊將進駐此地，能縮短救災反應時間，保障居民生命財產安全。

侯友宜也指出，此開發工程完工後，新北消防局將增設秀山消防分隊進駐此地，使該區域的黃金救災反應時間能夠縮短5至10分鐘，保障當地居民的生命財產安全。此外，本案也開闢3座公園及停車場等設施，能提高居民生活品質。

地政局補充，為因應近年極端氣候以及短延時強降雨，工程透過雨水儲集系統將降水匯集至地底下的雨水積磚貯留，可作為公園景觀用水，達到回收再利用且兼具防洪防災的功效，並符合SDGs環境用水永續管理等4項目標，落實城市永續發展的理念，目前工程進度約達85%，並已優先開放8米寬的計畫道路，全案預計於今年第二季完工。

▲中和秀朗橋北側區段徵收開發工程是新北市第一個低衝擊開發示範案。