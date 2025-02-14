　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新北機器人創客探險隊啟動　青少年圖書館助學童迎接新學期

▲新北機器人創客探險隊啟動。（圖／新北市立圖書館提供）

▲迎接新學期！青少年圖書館「創客玩機器人」培養孩子科技力。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

農曆春節假期結束，寒假也跟著畫上句點，青少年圖書館特別於年後推出「機器人與程式創客探險隊」系列活動，除了讓孩子了解目前機器人最新的應用趨勢，同時也邀請榮獲「2023-2024 FIRST機器人臺灣選拔賽FTC組聯盟冠軍」的安康高中，展出歷年參賽獲獎的機器人，透過程式教育帶領孩子培養STEAM跨域思考，幫助孩子收心，迎接新學期的到來。

新北市立圖書館長吳佳珊表示，為幫助學生調整作息，快速收心，做好開學準備，青少年圖書館創新學習中心特別結合現今AI科技趨勢，推出「機器人與程式創客探險隊」系列活動，透過機器人展示與程式設計課程，帶領青年學子學習使用科技工具，培養創造力思考和問題解決能力。活動從2月份起至3月底止，即日起免費開放報名。

機器人科技對現代人類生活的影響越來越大，「FIRST機器人臺灣選拔賽」為一年一度的機器人盛大賽事，此次青少年圖書館特別與榮獲「2023-2024 FIRST機器人臺灣選拔賽FTC組聯盟冠軍」的安康高中團隊合作，於2月份起至3月26日止推出「More then Robotics—安康高中FRC7632機器人暨STEM創作成果展」。

▲新北機器人創客探險隊啟動。（圖／新北市立圖書館提供）

除了展出歷年參賽獲獎、學生自行開發的機器人，還有機器人相關原理、應用等科普知識介紹，讓大家能進一步認識智慧機械的奧妙。2月15日「Nerf小砲車實作體驗」，安康高中機器人團隊亦將指導學童利用機械運作原理，DIY自製Nerf小砲車，免費開放國小五、六年級學童參加。

2月22日起至3月30日止還有4場次的「SAMLabs創意程式」與「Arduino從零開始」課程，將帶學子從實體的教具上手，學習如何寫出有趣好玩的程式設計。2月22日、3月8日「SAMLabs創意程式課」為運用SAMLabs模塊教具與程式編寫，結合樂高積木，創造有趣的應用。

3月22日、3月30日「Arduino從零開始」則帶學子從基礎的設備連接、控制程式開始，透過實體電路板組裝操作，進行程式語言寫作實作課程。課程所使用之SAMLabs積木與Arduino教具，憑新北市立圖書館借閱證皆可免費借用。詳細活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2212-8905。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►上工4天就沒命！逾期泰女拒被丟包　慘遭闆娘狠殺27刀棄屍山區

►亂摸6歲孫下體！被隔壁水果攤老闆娘拍下鐵證　變態阿公慘了

►砍人真兇另有其人！男子自首頂罪遭識破　法院判處拘役50日

►搭公車「屁股遭狂頂」！2女學生勇敢報警　基隆噁男下場曝

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／新光三越氣爆傷患增至38人
新光三越氣爆無限期停業！300多名員工「帶薪休假」
一生都奉獻給棒球！張育成恩師王國慶病逝　享壽67歲
快訊／氣爆澳門七口2死5傷「瞬間畫面」曝光
蘋果春季發表會來了！iPhone SE 4 等更多新品將亮相
氣爆當天　新光三越櫃姐「驚恐逃回家」！頓失生計嘆：生活該怎辦
華航機票優惠來了　即起開搶

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台20線南化段砂石車翻覆　南警即時疏導管制確保人車安全

視察新月橋吊索修復工程　侯友宜：確保民眾通行安全

新北機器人創客探險隊啟動　青少年圖書館助學童迎接新學期

桃園燈會辛苦執勤！分局長送巧克力　過不一樣的西洋情人節

農曆年後第一個花季！2025桃園魯冰花季228龍潭登場　

情人節共築國際情誼　花蓮縣簽署第8個姊妹市「美國聖蓋博市」

成功鎮元宵節陣頭表演+遶境　警民合力確保活動圓滿落幕

促進跨國教育交流合作　台東縣府與加拿大高貴林教育區簽MOU

台南民宿被投訴提供的瓶裝水內長「青苔」　業者強調只是個案

王宥喆錄取加拿大西門菲莎大學　嘉義永慶高中16年來第1人

【感謝這些英雄】台中新光三越氣爆「樓下一幕」民眾幫CPR搶救

值勤結束遇新光三越氣爆　救護車秒call支援鳴笛趕援

#搜救犬 到場尋找受困者！ 逐層搜索 #台中 #新光三越

成人間煉獄！ #氣爆 4死6命危 #台中 #新光三越 今緊急 #封館

#台中 #新光三越 驚傳 #氣爆 爆炸聲傳2公里外1女斷氣

#新光三越 12樓 #氣爆 #空拍 畫面曝 1樓廣場、鄰近道路滿目瘡痍

民眾曝「恐怖氣爆當下」她手抖拍影片：以為要扁掉了

【台中新光三越氣爆】11樓櫃姐逃生曝內部慘況

【是在玩交換禮物嗎？】300塊鹹酥雞掛機車上...被換成整顆高麗菜！

值勤結束遇新光三越氣爆　救護車秒call支援鳴笛搶命

台20線南化段砂石車翻覆　南警即時疏導管制確保人車安全

視察新月橋吊索修復工程　侯友宜：確保民眾通行安全

新北機器人創客探險隊啟動　青少年圖書館助學童迎接新學期

桃園燈會辛苦執勤！分局長送巧克力　過不一樣的西洋情人節

農曆年後第一個花季！2025桃園魯冰花季228龍潭登場　

情人節共築國際情誼　花蓮縣簽署第8個姊妹市「美國聖蓋博市」

成功鎮元宵節陣頭表演+遶境　警民合力確保活動圓滿落幕

促進跨國教育交流合作　台東縣府與加拿大高貴林教育區簽MOU

台南民宿被投訴提供的瓶裝水內長「青苔」　業者強調只是個案

王宥喆錄取加拿大西門菲莎大學　嘉義永慶高中16年來第1人

林子偉「射牆」二壘安打有品質 代班外野須適應巨蛋天花板

Mia當媽不到一個月「升格兒子傻瓜」　坐月子手忙腳亂：成就感累積

快訊／新光三越氣爆「新增1傷患」累計38人　1人轉院林口長庚加護病房

新光三越氣爆無限期停業！300多名員工「帶薪休假」

凱莉發文轟「裝委屈讓人想吐」！　釣出孫生親回：沒要檢討被害人

台20線南化段砂石車翻覆　南警即時疏導管制確保人車安全

視察新月橋吊索修復工程　侯友宜：確保民眾通行安全

新北機器人創客探險隊啟動　青少年圖書館助學童迎接新學期

快訊／新竹化工廠大火　苗栗頭份市「空汙紫爆」環境部發警報

快訊／澳門七口2死5傷「瞬間畫面」曝光　1秒內現場砸出濃濃白煙

【台中新光三越氣爆】11樓櫃姐逃生曝內部慘況

地方熱門新聞

板橋運動中心懸賞抓人！崩潰揭「有人一直在男淋浴間大便」

獨／台中三越2澳門旅客亡　澳門官員抵台

2025台灣燈會　超可愛「蛇年拍拍尺」 曝光

桃園「圓夢」愛心捐贈　開學紅包助弱勢童

新北巧解汐止污水接管　36戶居民擺脫10年惡臭

屏東青年返鄉就業　縣府獎助最高6萬元

台南民宿被投訴提供的瓶裝水內長「青苔」業者強調只是個案

2025台灣燈會「活力台電桃園站」　宣導節電

汽車保桿鬆脫　員警協助排除困境

桃園發表營養午餐亮點食譜　提供多樣化餐點

台南新營波光節水幕投影唯美上演超吸睛！

台南發布幼兒園176道點心食譜

男子與妻吵架竟持刀想自戕警以電擊槍化解危機！

市面2飲品是指示用藥　違法販售最高罰款200萬

更多熱門

相關新聞

56條吊索震脫！新北新月橋4月底恢復通行

56條吊索震脫！新北新月橋4月底恢復通行

新北市新月橋去年0403大地震受損，市府分階段辦理吊索檢測及修復，新北市長侯友宜今天視察時表示，橋梁抗震力為優先，希望4月底汛期前拆除施工構台介面，並恢復自行車道。

新北黃金地段停車場掰了！變身中和社宅 600戶即將登場

新北黃金地段停車場掰了！變身中和社宅 600戶即將登場

新北落實廉潔透明原則　主計處公職財產申報公開抽籤

新北落實廉潔透明原則　主計處公職財產申報公開抽籤

落實陽光法案！新北警公職財產申報公開抽籤

落實陽光法案！新北警公職財產申報公開抽籤

新樹地下道自行車專用道　2／15起開放通行

新樹地下道自行車專用道　2／15起開放通行

關鍵字：

機器人STEM青少年新北市

讀者迴響

熱門新聞

台知名女主播不倫車震！

高雄骨科名醫猝逝　寒流來襲不適急救無效

打算今年結婚！女樓管氣爆亡　男友領遺體悲憤捶桌

家屬批「為何找小女生監工」三越回應

賈永婕參加「大S告別聚會」

氣爆發生盧秀燕第一反應問這句　對話曝

氣爆後跪地CPR！天使情侶現身還原恐怖現場

郭書瑤「日本穿透視衣」超巨上圍包不住

孕婦誕下龍鳳胎　縫合一半她突大喊「等一下」醫看傻

新光氣爆！「沒火光、沒焦」大票共鳴：很怪

新光三越氣爆！消防員取5瓶水沒人結帳　超商店長霸氣回應

三越死者高樓噴飛落地？消防局回應

川普凌晨宣布對等關稅計畫　賴清德明天一早召開國安高層會議因應

獨／碎屍魔弟遭通緝！藏身處僅離兇宅700m

花蓮市代表會主席李振瑋病逝　享年41歲

更多

最夯影音

更多

【感謝這些英雄】台中新光三越氣爆「樓下一幕」民眾幫CPR搶救

值勤結束遇新光三越氣爆　救護車秒call支援鳴笛趕援

#搜救犬 到場尋找受困者！ 逐層搜索 #台中 #新光三越

成人間煉獄！ #氣爆 4死6命危 #台中 #新光三越 今緊急 #封館

#台中 #新光三越 驚傳 #氣爆 爆炸聲傳2公里外1女斷氣

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面