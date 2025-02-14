新北機器人創客探險隊啟動　青少年圖書館助學童迎接新學期

▲迎接新學期！青少年圖書館「創客玩機器人」培養孩子科技力。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

農曆春節假期結束，寒假也跟著畫上句點，青少年圖書館特別於年後推出「機器人與程式創客探險隊」系列活動，除了讓孩子了解目前機器人最新的應用趨勢，同時也邀請榮獲「2023-2024 FIRST機器人臺灣選拔賽FTC組聯盟冠軍」的安康高中，展出歷年參賽獲獎的機器人，透過程式教育帶領孩子培養STEAM跨域思考，幫助孩子收心，迎接新學期的到來。

新北市立圖書館長吳佳珊表示，為幫助學生調整作息，快速收心，做好開學準備，青少年圖書館創新學習中心特別結合現今AI科技趨勢，推出「機器人與程式創客探險隊」系列活動，透過機器人展示與程式設計課程，帶領青年學子學習使用科技工具，培養創造力思考和問題解決能力。活動從2月份起至3月底止，即日起免費開放報名。

機器人科技對現代人類生活的影響越來越大，「FIRST機器人臺灣選拔賽」為一年一度的機器人盛大賽事，此次青少年圖書館特別與榮獲「2023-2024 FIRST機器人臺灣選拔賽FTC組聯盟冠軍」的安康高中團隊合作，於2月份起至3月26日止推出「More then Robotics—安康高中FRC7632機器人暨STEM創作成果展」。

除了展出歷年參賽獲獎、學生自行開發的機器人，還有機器人相關原理、應用等科普知識介紹，讓大家能進一步認識智慧機械的奧妙。2月15日「Nerf小砲車實作體驗」，安康高中機器人團隊亦將指導學童利用機械運作原理，DIY自製Nerf小砲車，免費開放國小五、六年級學童參加。

2月22日起至3月30日止還有4場次的「SAMLabs創意程式」與「Arduino從零開始」課程，將帶學子從實體的教具上手，學習如何寫出有趣好玩的程式設計。2月22日、3月8日「SAMLabs創意程式課」為運用SAMLabs模塊教具與程式編寫，結合樂高積木，創造有趣的應用。

3月22日、3月30日「Arduino從零開始」則帶學子從基礎的設備連接、控制程式開始，透過實體電路板組裝操作，進行程式語言寫作實作課程。課程所使用之SAMLabs積木與Arduino教具，憑新北市立圖書館借閱證皆可免費借用。詳細活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2212-8905。