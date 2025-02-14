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視察新月橋吊索修復工程　侯友宜：確保民眾通行安全

▲侯友宜視察新月橋吊索修復工程。（圖／新北市水利局提供）

▲侯友宜感謝施工團隊不畏艱辛，於春節連假前全數完成56支吊索更新作業。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2024年0403花蓮地震造成新月橋吊索異常，新北市府團隊立即召集專家及工程人員更換吊索，市長侯友宜今（14日）前往視察吊索修復工程表示，春節連假前已全數完成56支吊索更新作業，採用新式工法增強張力，同時叮囑施工團隊最後工區復原階段務必安全優先，跨河構台將於汛期前拆除完畢，提供民眾便利舒適的通行環境。

侯友宜指出，新月橋高達50米，吊索安裝不易，感謝施工團隊克服施工困難及嚴峻天候，在春節連假前將56支吊索全數更換完畢，並吸取地震經驗，引進最新擠壓式吊索，提高吊索張力及抗震係數，把修復與提高吊橋安全做到位。

▲侯友宜視察新月橋吊索修復工程。（圖／新北市水利局提供）

▲侯友宜14日視察「新月橋吊索修復工程」。

侯友宜表示，新月橋橫跨大漢溪，提供行人及自行車往返新莊與板橋間的重要橋梁，責成施工團隊務必在安全前提下，在汛期前拆除跨河構台，讓自行車道盡快通車，早日恢復新月橋美麗景觀。

水利局說明，新月橋因屬吊索橋梁系統結構，為更換吊索作業必須搭設308公尺跨河構台，目前修繕工程已近尾聲，4月底汛期前會將全部跨河構台拆除完畢，恢復周邊使用空間。

▲侯友宜視察新月橋吊索修復工程。（圖／新北市水利局提供）

▲侯友宜要求在最後工區復原階段務必安全優先，提供民眾便利舒適的通行環境。

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