蔡壁如爭黨主席「得票不到4%」慘敗！網驚票數：這比例要注意

▲民眾黨主席補選結果出爐。（圖／民眾黨提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

民眾黨今（15日）舉行第二屆黨主席補選投票，投票於上午9點至下午4點，以黨員直選線上投票方式舉行。根據選舉結果，總選舉人數為19320人，投票數9263票，投票率為47.95%。1號候選人黃國昌得票數8903票、得票率96.11%，2號候選人蔡壁如得票數360票、得票率3.89%，投票結果由1號候選人黃國昌勝出，投票結果在PTT引發議論。

民眾黨黨主席補選結果揭曉，代理主席、立委黃國昌以96.11%的得票率當選，至於對手、前立委蔡壁如得票率則是3.89%。

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就有網友直呼，「以為選里長？里長的票比較多！」「360/（360+8903） *100%。要注意這比例」、「360位，到底是誰派來的」、「360里長都選不上」、「這是一場不公平的比賽，她一步都沒有退欸」、「不愧是關燈管理大師。」

其中，還有人表示，「4%的4%！太純了吧！」、「真4%。」原來是因為民眾黨過去曾在高雄市長補選戰慘敗，得票率約4%，一度被譏「4%黨」。當時蔡壁如正是擔任參選人吳益政的競選總幹事，這次補選結果出來，再度引發討論。

另外，選舉委員會代表見證委員陳昭姿表示，本次黨主席補選，是經過公開、公平、公正的民主程序進行，兩位優秀候選人也在過程中，呈現黨務發展及願景，辛苦兩位候選人，也謝謝黨員朋友參與，黨主席補選順利圓滿落幕。民眾黨指出，本次選舉結果及正式當選名單，將經2月19日中央委員會通過確認後公告。