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黨主席補選僅拿360票慘敗　蔡壁如：全力團結支持黃國昌

▲▼民眾黨前立委蔡壁如透露，在今（15日）黨主席補選投票的上午，她到日治時期的台灣民眾黨遺址所在地。（圖／翻攝自Facebook／蔡壁如）

▲民眾黨前立委蔡壁如透露，在今（15日）黨主席補選投票的上午，她到日治時期的台灣民眾黨遺址所在地。（圖／翻攝自Facebook／蔡壁如）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨黨主席補選結果今（15日）揭曉，民眾黨前立委蔡壁如以360票慘輸給民眾黨立院黨團總召黃國昌的8903票。對此，蔡壁如隨即於社群平台發文表示，感謝願意投給她的每一位黨員朋友，選舉過後，要團結一致支持民眾黨新任的黨主席，一起面對接下來的挑戰。

蔡壁如雖於黨主席補選中，以360票落敗，但她隨即也於臉書發文提到，她要感謝台灣民眾黨來自於全國各地的黨員朋友，一起用民主的方式產出第二任補選黨主席，同時，感謝在這場選舉選中，願意投給她的每一位黨員朋友，她要在此感謝這些支持者們。

至於，選舉過後，蔡壁如認為，「我們要團結一致支持民眾黨新任的黨主席，我們要團結，努力往前走，一起面對接下來的挑戰」。

蔡壁如透露，今天一大早，她突然想去一個地方—建成町一丁目二四四番地，正是日治時期台灣民眾黨黨部舊址，是當時的民眾黨在林獻堂、蔣渭水領導下，反對總督專制，並向國際聯盟揭露日本殖民統治惡政的基地。

然而，蔡壁如直指，時至今日，民進黨政府黨同伐異，棄台灣社會共同利益不顧，意識型態掛帥，甚至網軍治國，公然扭曲司法，極盡抹黑能事，這叫台灣人民如何吞下？

蔡壁如不禁感慨，她感謝每位黨員，今天參與投票，都是民主的一份子，大家仍心心念念繫著那個「以台灣為名、以民眾為本，希望台灣就是我們，我們就是民眾」的理念。最後，蔡壁如強調，在這個民進黨一言堂的時代，大家要堅持努力，堅定信心，逗陣走，依然向前行。

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