黃國昌奪下黨主席寶座　誓言「要讓柯文哲回來那天感到驕傲」

▲民眾黨主席黃國昌。（資料照／民眾黨提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨黨主席補選結果今（15日）揭曉，民眾黨立院黨團總召黃國昌以8903票大贏對手蔡壁如的360票，當選黨主席。對此，黃國昌稍早在社群平台表示，當民主進步黨早已背棄清廉、勤政、愛鄉土的價值，台灣民眾黨有責任扛起善良的台灣人民對於本土進步政黨的冀望，並誓言，要在柯文哲回來那天，讓柯文哲感到驕傲。

民眾黨本次黨主席補選總選舉人數為19320人，投票數9263票，投票率為47.95%。結果顯示，黃國昌得票數8903票、得票率96.11%；蔡壁如得票數360票、得票率3.89%，由候選人黃國昌勝出。

黃國昌則隨後在臉書發文表示，他要感謝所有投票給他的黨員同志，因為有這些人，讓他知道，自己肩負的期待與託付；他也要感謝所有沒有投票給他的黨員同志，因為有這些人，讓他知道，自己還要更加倍努力。

此外，黃國昌也感謝對手蔡壁如，在黨主席補選期間提出寶貴意見，共同寫下台灣民眾黨的歷史，補選的結束，代表著接下來艱鉅挑戰的到來。

「在兩大黨夾擊下，我們沒有鬆懈的空間。接下來，我們要持續強化台灣民眾黨與基層民眾的連結，從中央黨部到地方黨部，都必須要深入各個鄰里、各個社區，建立與基層民眾最直接的連結，快速回應台灣人民的需求，讓台灣民眾黨成為台灣人民可以依靠的政黨。」

黃國昌說明，台灣民眾黨也要成為有良知、有行動力的夥伴安心發展的避風港，任何有風骨、有理念的人才，不問個人的出身、不問過往的經歷，只要願意共同為台灣打拚、為下一代努力，台灣民眾黨要讓更多相信民主不能倒退、台灣必須自主的公民們聚集在一起，互相激勵、共同合作，為台灣找到未來。

黃國昌強調，當民主進步黨早已背棄清廉、勤政、愛鄉土的價值，台灣民眾黨有責任扛起善良的台灣人民對於本土進步政黨的冀望，同時，在柯文哲主席不在的時候，台灣民眾黨的任務，不只要把這些價值保留下來，更要讓它在未來兩年間逐漸成為台灣社會的共識，成為台灣社會所需要的台灣民眾黨。最後，黃國昌高喊，「同志們，我們一起努力，在柯主席回來那天，讓他感到驕傲！」。