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交往後曝月薪！頂大工程師男友突冷掉　提分「不適合」她錯愕

▲▼情侶,吵架,分手,冷戰。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「結束這段關係好懷疑我自己的價值。」一名女網友表示，因緣際會認識了頂大工程師，起初聊得很好很合，被告白後也順利交往。後來對方知道她月薪4萬、年終1.5個月後，態度卻突然大轉變，話變少也變冷淡，最後還以不合適為由提分手，讓她很難過，話題引發討論。

原PO在Dcard發文「請問大家會很介意女朋友或老婆的薪水嗎？」在某次聚會上認識小兩歲的頂大工程師，兩人很合拍，見面可以聊很久，對方在知道她的工作和畢業學校的情況下告白。交往後，男方便問她薪水和年終獎金等等，她便如實告知一個月約4萬、年終1.5個月。

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沒想到這一透露，本來話很多的對方突然無語，之後態度開始轉變，會閃躲她，也變比較冷淡，後來還提出分手，「原因是不合適，他怕浪費我的時間，覺得我值得可以找更好的人。」

原PO說，自己存款約100萬，有努力在理財、投資ETF，家裡有收租，所以不用負擔家中開銷，但對方不知情，「不知道是不是頂大的關係，到後面相處有點壓力，還有薪水的差異，可能想到未來生活開銷沒辦法一起負擔吧？」她忍不住覺得難過，「我知道女生要經濟獨立，但結束這段關係好懷疑我自己的價值，總覺得是我哪裡不夠好。」

看到貼文後，許多人紛紛搖頭，「妳持續工作，也經濟獨立，沒有必要因為一位萍水相逢、沒有緣分的人檢討自己」、「就大方一點，之後繼續當朋友，順便介紹他租屋處，或是把他要租的地方買下來收租，讓他知道家底才是最重要的資本。」還有網友為原PO抱不平，「千萬不要跟他說你們家收房租，怕你講了心軟復合，軟爛男滾啦！」

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