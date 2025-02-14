不結婚就開除！陸化工廠逼員工談戀愛：沒對象就寫檢討報告

▲大陸一間化工企業要求，員工不結婚就開除。（示意圖／CFP）



記者柯振中／綜合報導

對於多數人而言，找到伴侶結婚是一生中的頭等大事。大陸山東省臨沂市某間化工企業近日發文告知，要求28歲至58歲的單身員工要在期限內成家立業，否則將會予以開除，在網路上引發議論。

綜合陸媒報導，這間化工企業1月期間發文，指稱公司推行「勤勞善德，忠孝仁義」的精神文化，員工們做好工作、成家立業是為孝，因此要求28歲至58歲間的單身員工，限期內成家立業、組建家庭，為家庭生貴子、為國家育棟樑，為社會做貢獻。

該化工企業表示，若是單身員工，要求2025年9月30日前解決個人婚姻問題，如果一季之內無法完成，需要寫個人檢討報告、若二季之內無法完成，則需進行考核。如果三季之內沒有結婚成家，公司則會解除勞動合約。

▼化工公司要求員工3季以內結婚，否則會開除。（圖／翻攝微博）



此外，該公告內還列出，不娶妻生子、不聽父母話、交不到對象、不聽同事勸說，是「不忠不孝不仁不義」的行為。

這封公告曝光後，瞬間引起熱烈討論，許多大陸網友對此痛罵，「裁員的新藉口」、「這家企業妳算老幾，簡直有病」、「哪裡來的霸道總裁？哪裡來的違反勞動法規定」、「不結婚就是不忠不孝不仁不義」、「上學時被禁止談戀愛的，和工作時被催著結婚的，是同一代人」、「一份養活自己的工作，又不是賣給你了。」

對此，該化工企業的工作人員表示，這是公司高層所做的決定，是公司內部的事情。當地勞動保障監察大隊則說，已經發函提醒，若有人因此被辭退，將依法處理。