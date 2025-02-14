　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

不結婚就開除！陸化工廠逼員工談戀愛：沒對象就寫檢討報告

▲結婚,登記,領證。（圖／CFP）

▲大陸一間化工企業要求，員工不結婚就開除。（示意圖／CFP）

記者柯振中／綜合報導

對於多數人而言，找到伴侶結婚是一生中的頭等大事。大陸山東省臨沂市某間化工企業近日發文告知，要求28歲至58歲的單身員工要在期限內成家立業，否則將會予以開除，在網路上引發議論。

綜合陸媒報導，這間化工企業1月期間發文，指稱公司推行「勤勞善德，忠孝仁義」的精神文化，員工們做好工作、成家立業是為孝，因此要求28歲至58歲間的單身員工，限期內成家立業、組建家庭，為家庭生貴子、為國家育棟樑，為社會做貢獻。

該化工企業表示，若是單身員工，要求2025年9月30日前解決個人婚姻問題，如果一季之內無法完成，需要寫個人檢討報告、若二季之內無法完成，則需進行考核。如果三季之內沒有結婚成家，公司則會解除勞動合約。

▼化工公司要求員工3季以內結婚，否則會開除。（圖／翻攝微博）

▲▼化工公司要求員工3季以內結婚，否則會開除。（圖／翻攝微博）

此外，該公告內還列出，不娶妻生子、不聽父母話、交不到對象、不聽同事勸說，是「不忠不孝不仁不義」的行為。

這封公告曝光後，瞬間引起熱烈討論，許多大陸網友對此痛罵，「裁員的新藉口」、「這家企業妳算老幾，簡直有病」、「哪裡來的霸道總裁？哪裡來的違反勞動法規定」、「不結婚就是不忠不孝不仁不義」、「上學時被禁止談戀愛的，和工作時被催著結婚的，是同一代人」、「一份養活自己的工作，又不是賣給你了。」

對此，該化工企業的工作人員表示，這是公司高層所做的決定，是公司內部的事情。當地勞動保障監察大隊則說，已經發函提醒，若有人因此被辭退，將依法處理。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
新北女開車「闖進人行地下道」！整台掉下去

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

台灣師生看《哪吒2》感動掉淚　蕭旭岑：盼媽祖成為兩岸合作契機

不結婚就開除！陸化工廠逼員工談戀愛：沒對象就寫檢討報告

男童狂舔壽司郎薑片夾！爸「道歉文」嗆：你們小時候沒犯過錯？

陸委會諮委：陸若以人民幣貶值應對關稅戰　新台幣恐受影響

金價連漲！陸年輕人急拿父母「舊首飾換新」…33g僅換到22g

路透：習近平將召開座談會提振經濟　馬雲等人將出席

顧客稱貢丸內藏「1cm刀片」…口腔遭劃破　陸海底撈：已調查

美艦穿越台海　陸國防部：激發中國人民統一決心意志

廣西一家五口一氧化碳中毒亡　疑關門窗洗澡導致

手機半夜不受控「自己下單」　男子醒來傻眼：買了6萬手錶

【感謝這些英雄】台中新光三越氣爆「樓下一幕」民眾幫CPR搶救

值勤結束遇新光三越氣爆　救護車秒call支援鳴笛趕援

#搜救犬 到場尋找受困者！ 逐層搜索 #台中 #新光三越

成人間煉獄！ #氣爆 4死6命危 #台中 #新光三越 今緊急 #封館

#台中 #新光三越 驚傳 #氣爆 爆炸聲傳2公里外1女斷氣

#新光三越 12樓 #氣爆 #空拍 畫面曝 1樓廣場、鄰近道路滿目瘡痍

民眾曝「恐怖氣爆當下」她手抖拍影片：以為要扁掉了

【台中新光三越氣爆】11樓櫃姐逃生曝內部慘況

【是在玩交換禮物嗎？】300塊鹹酥雞掛機車上...被換成整顆高麗菜！

值勤結束遇新光三越氣爆　救護車秒call支援鳴笛搶命

台灣師生看《哪吒2》感動掉淚　蕭旭岑：盼媽祖成為兩岸合作契機

不結婚就開除！陸化工廠逼員工談戀愛：沒對象就寫檢討報告

男童狂舔壽司郎薑片夾！爸「道歉文」嗆：你們小時候沒犯過錯？

陸委會諮委：陸若以人民幣貶值應對關稅戰　新台幣恐受影響

金價連漲！陸年輕人急拿父母「舊首飾換新」…33g僅換到22g

路透：習近平將召開座談會提振經濟　馬雲等人將出席

顧客稱貢丸內藏「1cm刀片」…口腔遭劃破　陸海底撈：已調查

美艦穿越台海　陸國防部：激發中國人民統一決心意志

廣西一家五口一氧化碳中毒亡　疑關門窗洗澡導致

手機半夜不受控「自己下單」　男子醒來傻眼：買了6萬手錶

高雄楠梓後勁溪「驚見浮屍」警消打撈中　當地人傻眼：難怪有救護車

台灣師生看《哪吒2》感動掉淚　蕭旭岑：盼媽祖成為兩岸合作契機

杜蘭特今夏再換東家？4大潛在交易目的地曝　火箭被看好最合適

錫蘭揭露持證心理師心靈課程爭議　勞動部急踩煞車停派案

台中稽查全市39間百貨賣場　首波抓到「2間不合格」開罰6至30萬

國民美食喊漲！君悅排骨「全品項漲5到10元」　這3款便當要200

黃聖依才剛「掰了前夫」！情人節捧超大花束現身　網驚：楊子送的？

三天限定！瓊瑤3經典線上免費看　重溫林青霞《燃燒吧火鳥》女神美貌

楊小黎狂咳爆吐「外景收工挨針」　無奈曝病況：世上最痛苦

「超人」亨利卡維爾浪琴表上手　優雅紳士造型迷死人

違法施工釀新光三越氣爆　董事長吳東昇趕赴館內待3小時

大陸熱門新聞

孕婦誕下龍鳳胎　縫合一半她突大喊「等一下」醫看傻

手機半夜不受控「自己下單」　男子醒來傻眼：買了6萬手錶

男童狂舔壽司郎薑片夾！爸PO奇葩道歉文遭圍剿

超《冰雪奇緣》！陸媒：《哪吒2》將比肩《鐵達尼號》

富豪雪糕創辦人何敬源離世　享耆壽98歲

陸黃金回收成長3倍！婦人一次變現359萬

金價連漲！陸年輕人急拿父母舊金飾換新

快訊／氣爆受害澳門家屬今晚抵台！

影／解放軍對我宜陽艦喊話：元宵節快樂

澳府：氣爆死者遺體運送　由紅十字會協調

讀60萬字哪吒原著後　DeepSeek竟可推理出逾4000條人物關係

福建發現「政和八閩鳥化石」

美2軍艦穿越台灣海峽　陸外交部：反對挑釁！

大陸地鐵搶座太激烈！　小孩被嚇到「產生心理問題」

更多熱門

相關新聞

熊熊情人節「喜收老公送花」　背後藏甜蜜細節

熊熊情人節「喜收老公送花」　背後藏甜蜜細節

女星熊熊（卓毓彤）2023年7月宣布密婚5個多月，隔年2月生下女兒鈮霓（Hania），今（14）日是情人節同時也是她的結婚紀念日，她在社群發文放閃，透露收到一位粉絲轉交給老公的花，讓她感到相當開心。

結婚5年沒懷孕！公婆「怪她肚皮不爭氣」　醫一眼揭元凶

結婚5年沒懷孕！公婆「怪她肚皮不爭氣」　醫一眼揭元凶

孫生心疼G奶女神緩頰被罵　現身護愛女友：都是我的錯！

孫生心疼G奶女神緩頰被罵　現身護愛女友：都是我的錯！

Mia當媽不到一個月「升格兒子傻瓜」

Mia當媽不到一個月「升格兒子傻瓜」

大牙情人節做飯給尪吃　「結婚五年首下廚」

大牙情人節做飯給尪吃　「結婚五年首下廚」

關鍵字：

結婚化工開除交往戀愛單身

讀者迴響

熱門新聞

台知名女主播不倫車震！

賈永婕參加「大S告別聚會」

打算今年結婚！女樓管氣爆亡　男友領遺體悲憤捶桌

高雄骨科名醫猝逝　寒流來襲不適急救無效

家屬批「為何找小女生監工」三越回應

氣爆發生盧秀燕第一反應問這句　對話曝

即／澳門七口2死5傷　被砸畫面曝光

郭書瑤「日本穿透視衣」超巨上圍包不住

氣爆後跪地CPR！天使情侶現身還原恐怖現場

孕婦誕下龍鳳胎　縫合一半她突大喊「等一下」醫看傻

花蓮市代表會主席李振瑋病逝　享年41歲

新光氣爆！「沒火光、沒焦」大票共鳴：很怪

新光三越氣爆！消防員取5瓶水沒人結帳　超商店長霸氣回應

三越死者高樓噴飛落地？消防局回應

水餃好吃到國稅局處長天天來　下場是開發票

更多

最夯影音

更多

【感謝這些英雄】台中新光三越氣爆「樓下一幕」民眾幫CPR搶救

值勤結束遇新光三越氣爆　救護車秒call支援鳴笛趕援

#搜救犬 到場尋找受困者！ 逐層搜索 #台中 #新光三越

成人間煉獄！ #氣爆 4死6命危 #台中 #新光三越 今緊急 #封館

#台中 #新光三越 驚傳 #氣爆 爆炸聲傳2公里外1女斷氣

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面