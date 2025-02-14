情人節玩心測直覺選巧克力　揭露你最無法抗拒的戀愛對象

▲情人節來場戀愛心理測驗！ 你選擇的巧克力透露你的戀愛偏好。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

今天2/14情人節，浪漫氛圍瀰漫在空氣中，讓人忍不住開始思考：「我到底喜歡什麼樣的人？」或許你有固定的理想型，總是對朋友說自己喜歡某種類型的人，但實際上，真正讓你心動的對象，可能和你想像的不太一樣。你是否曾發現，自己愛上的人，往往擁有一些意想不到的魅力呢？也許，你的內心深處早已對某種類型的人特別有感，只是自己還沒察覺到。這個情人節，不妨來玩日本網站《TRILL》的趣味心理測驗，看看你的直覺會揭露出怎樣的戀愛偏好！

Q：請依直覺選擇你最想吃的巧克力。

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1、心型巧克力

2、堅果巧克力

3、板狀巧克力

4、白巧克力

選好了嗎？往下看答案！

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選擇「心型巧克力」的你喜歡「直接表達感情的人」

如果你選了心型巧克力，代表你偏好能夠直接表達愛意的對象。對你來說，「我喜歡你」這類的話語很重要，你需要透過語言或肢體接觸（如擁抱、牽手）來確認對方的感情。如果對方太過沈默或不主動示愛，你可能會開始懷疑對方的心意。其實，你內心有點缺乏安全感，因此希望戀愛關係中能有明確的情感交流。隨著年齡增長，你仍然希望彼此能坦率地傳達愛意，即使不再是年輕時的激情，能夠透過適合當下階段的方式表達愛，對你來說依然很重要。透過勇敢表達感受，不僅能讓戀愛關係更穩固，甚至能帶給你生活上的自信與能量呢！

選擇「堅果巧克力」的你喜歡「帶有魅力和性感氣息的人」

選擇堅果巧克力的你，可能特別容易被具有魅力和神秘感的人吸引。對你來說，一個人的氣質、肢體語言、甚至是特定的香味，都能讓你心動不已，忍不住想多看對方一眼。你的選擇也透露出，你可能在生活中比較務實，常把工作或日常瑣事放在首位，導致戀愛體驗較少，因此當遇到充滿魅力的人時，容易產生強烈的悸動與不安。如果你發現自己不小心對某人越來越在意，甚至開始影響到日常生活，或許該停下來想想，這是真的喜歡，還是單純因為對方的吸引力讓你無法自拔呢？適度接受自己的情感，反而能讓你更理性地掌握戀愛節奏喔！

選擇「板狀巧克力」的你喜歡「外型出眾的人」

如果你偏好板狀巧克力，那麼你的理想型可能是五官端正、外型亮眼的人。你不僅欣賞對方的美貌，甚至會因為「這麼優秀的人選擇了我」而感到滿足。然而，這也可能反映出你對自己外貌的不夠自信，讓你更傾向於選擇符合大眾審美的人，而不是單純依照自己的感覺去愛上一個人。當你真的和這類對象交往後，可能會發現自己雖然覺得滿足，但內心卻隱約感到空缺，因為你愛上的可能不是對方的靈魂，而是某種補償心理在作祟。外貌固然重要，但試著把注意力放在對方的內在特質，也許能讓你的感情世界更加豐富！

選擇「白巧克力」的你喜歡「擁有反差魅力的人」

如果你偏好白巧克力，代表你容易被「反差感」吸引。平時沒特別注意的人，一旦展現出不同以往的一面，可能會讓你瞬間心跳加速！特別是那些看起來完美無缺、讓人尊敬的人，如果偶爾流露出脆弱或可愛的一面，你可能會完全被擊中。這也說明，你可能習慣依照既定印象來評斷他人，但當對方打破你的想像時，你會感到驚喜與興奮，甚至忍不住更想探索對方的真實樣貌。如果對方只在你面前展現這樣的一面，可能還會讓你產生一種獨特的優越感，讓你的好感度直線上升。這樣的戀愛模式能帶來新鮮感，但也要小心，確保自己愛的是對方的整體，而不只是那份反差帶來的刺激感喔！

其實心理測驗只是趣味當作參考，真正的戀愛還是要靠自己的感受來決定。你的選擇符合你的個性嗎？歡迎和朋友們一起測看看，看看彼此的戀愛偏好是否一致。