快訊／陳怡君涉貪急喊：請相信清白　法官裁定100萬交保+3限

▲台北市議員陳怡君12日涉詐領助理薪資補助遭約談時堅稱清白。（資料照／記者黃宥寧攝）

記者劉昌松、黃宥寧／台北報導

台北市議員陳怡君涉嫌用親友當人頭助理，詐領議會助理補助費逾300萬元，士林地檢署12日指揮調查局發動搜索約談，陳怡君在面對媒體採訪時表示，「懇請大家相信我的清白，我陳怡君不是這樣的人」，但檢察官認為陳怡君涉犯貪污罪嫌重大，且有勾串之虞，向士林地院聲請羈押禁見，法官13日晚間裁定具保100萬並限制住居、出境、出海。。

陳怡君曾任游錫堃立法院辦公室秘書、簡余晏市議會辦公室助理、也在蘇貞昌競選台北市長時負責文宣工作，2018年首批戰袍就在台北市競爭激烈的中山大同區當選議員，2022年順利獲得連任，是民進黨北市未來之星。

但檢調獲報，陳怡君自2019年開始，涉嫌指示綽號饅頭的辦公室主任張惠霖、議會研究室主任楊蕙綺等人協助，每月用陳的弟弟、弟媳等人名義請領助理薪資4萬到8萬元不等，實際上這些人頭並未從事助理工作，議會補助的薪水疑似遭挪作他用。

據了解，陳怡君不僅在媒體前強調自己清白，在遭約談時也否認貪污，但對關鍵案情供述閃爍，檢調根據搜扣到的帳冊及證人說詞等事證，懷疑陳怡君與張惠霖涉嫌《貪污治罪條例》利用職務詐取財物、《刑法》偽造文書等罪嫌重大，有勾串之虞，向法院聲請將陳怡君與張惠霖都羈押禁見。

12日一併遭到約談的陳怡君議會研究室主任楊蕙綺、陳怡君弟弟、弟媳，以及張惠霖胞姊等5名被告，則分別被依貪污等罪嫌，由檢察官諭知1萬到50萬元不等交保候傳，稍早，人稱「饅頭」的陳怡君辦公室主任張惠霖，已遭法官裁定羈押禁見 。