川普凍結援外計畫　中國人權監測組織被迫停擺

▲美國總統川普。（圖／路透）



文／中央社

根據觀察人士，由於美國總統川普（Donald Trump）凍結對外援助支出，數十個監測中國異議活動、人權和勞權的非政府組織被迫暫停運作並裁員。



路透社報導，對於記錄中國國家主席習近平長年打壓少數族群、維權人士和律師的行動，這些團體至關重要。歐洲聯盟（EU）去年對中國「非常嚴峻」的人權狀況表達擔憂，尤其是新疆、西藏和香港地區。

人權觀察（Human Rights Watch）中國部副主任王松蓮（Maya Wang）說：「許多非政府組織感到意外，他們以為由於美中競爭，即使資金削減，中國計畫仍將繼續進行。」

王松蓮談到，美國暫停提供資金，將對全球公民社會造成非常沉重的打擊。



總部設在華府的自由之家（Freedom House）是受影響組織之一，它表示由於資金凍結，其「中國異議監測」（China Dissent Monitor）計畫被迫暫停所有研究。該計畫由台北的研究人員執行，他們負責維護記錄中國抗議活動的公共資料庫。



自由之家的財報顯示，它在去年獲得美國政府撥款8000萬美元（約新台幣26億元），占其年營收88%。

自由之家的中國異議活動資料庫，追蹤2022年來7000多起抗議活動。隨著中國政府採取行動遏制因經濟放緩、青年失業率急劇上升所引發的抗議示威，該資料庫已成為記者和中國議題研究者的重要工具。